Màxima felicitat després del Clàssic: Joan Laporta confirma la notícia, firma fins al 2029

El Clàssic disputat diumenge ha deixat màxima felicitat en tot l'entorn culé, des de l'afició que ja veu l'equip campió de Lliga fins a la directiva. El Barça va acabar derrotant el Real Madrid, que no li va posar les coses fàcils com ja es preveia. Per als blancs era la seva última oportunitat d'enganxar-se al campionat de lliga i van començar avançant-se 0-2 en el marcador.

Tanmateix, el Barça va reaccionar, no volia més sorpreses negatives després de l'eliminació en semifinals de Champions. L'equip de Hansi Flick va mostrar la seva millor versió en atac i va acabar derrotant el Real per 4-3 després de remuntar el partit. Queden 3 partits per finalitzar el campionat i només una autèntica debacle privaria el Barça d'un nou títol de lliga.

Set punts d'avantatge sobre els blancs, el Barça pot proclamar-se de nou campió a l'estadi de Cornellà-El Prat el pròxim dijous 15. Joan Laporta va presenciar el Clàssic des de la llotja de l'Olímpic de Montjuïc i va quedar encantat amb el rendiment de l'equip. Laporta va vibrar amb l'actuació del Barça encara que no té gaire temps per a celebracions, el president ja està preparant la planificació de la nova temporada.

El pròxim moviment de Joan Laporta ja està decidit

Joan Laporta ha de prendre la decisió, juntament amb la direcció esportiva encapçalada per Deco, sobre les pròximes sortides del club. Decisions importants, tenint en compte que les sortides marcaran els nous fitxatges, el Barça necessita primer trobar una solució als jugadors amb els quals no es compta. El que sí que hi serà és Raphinha, ja que la seva extraordinària temporada fa que Laporta estigui ultimant la seva renovació.

Les postures entre club i brasiler estan molt properes i la renovació de l'extrem podria realitzar-se en els pròxims dies. Joan Laporta està encantat amb el rendiment del '11 i vol assegurar la seva continuïtat fins al 2029. Recordem que l'estiu passat Raphinha va estar a punt de sortir del Barça davant els insistents rumors del fitxatge de Nico Williams.

Raphinha, culé fins al 2029

Joan Laporta vol premiar el seu extraordinari rendiment signant una renovació que estigui a l'altura. Raphinha, el qual té contracte en vigor fins al 2027, prorrogarà 2 temporades més el seu contracte i passarà a formar part del primer esglaó salarial de l'entitat. Encara que falten per acordar certs detalls com la clàusula, en l'entorn del futbolista s'assenyala que no hi haurà problemes.

Encara que Raphinha ha rebut ofertes econòmiques molt temptadores des d'Aràbia Saudita, el brasiler sempre ha prioritzat el projecte esportiu del Barça. Raphinha ha participat en 54 partits aquesta temporada, 4417 minuts de joc efectiu marcant 34 gols i repartint 25 assistències. Números a l'abast de molt pocs que el faran optar a la Bota d'Or, Flick i el vestidor estan encantats amb la seva renovació.