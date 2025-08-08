El Barça tanca 2 fitxatges per substituir Iñigo Martínez: 'Laporta ja prepara 75M€'
Iñigo Martínez, defensa central basc de 34 anys, marxarà del Barça en aquest mercat de fitxatges i posarà rumb a l'Aràbia per fitxar per l'Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. Iñigo Martínez va renovar amb el Barça fins al 2026, però ha rebut una oferta colossal d'Aràbia i marxarà gratis i alliberarà uns 14 milions d'euros de massa salarial. El Barça, igual que el barcelonisme, ha quedat molt tocat, però Laporta ja prepara 75 milions d'euros per fitxar dos defenses centrals de nivell TOP a Europa
El Barça esperava sortides doloroses i una d'aquestes ha acabat sent la d'Iñigo Martínez, defensa titular del Barça i indiscutible en els esquemes defensius de Flick. Del Barça a l'Al-Nassr: Iñigo Martínez marxarà del FC Barcelona deixant 0 euros a la caixa, encara que sí que ajudarà a inscriure. El Barça, perjudicat per l'actitud de Ter Stegen, ha hagut d'acceptar la sortida d'un Iñigo Martínez que tenia contracte fins al 2026 amb l'entitat catalana que lidera Laporta
Ara, molt tocat per la venda d'Iñigo Martínez, Joan Laporta ha hagut de reaccionar. El president del Barça ho farà de forma bestial, segons expliquen fonts del club culer. Laporta prepara, atenció, 75 milions d'euros perquè Flick compti amb 2 defenses per reemplaçar Iñigo Martínez, que viatjarà a l'Aràbia Saudita aquest mateix divendres al matí
El Barça de la pròxima temporada ja comença a configurar-se i, per tant, el ball habitual del mercat de fitxatges d'estiu ja ha començat a la ciutat comtal catalana. Sobre la taula hi ha diverses carpetes obertes, però en aquestes últimes hores s'ha obert la d'Iñigo Martínez, que marxarà del Barça a l'Al-Nassr d'Aràbia. El Barça s'ha reforçat fitxant Marcus Rashford i GarcÍa, però s'ha debilitat clarament acceptant la sortida d'Iñigo Martínez, necessària per poder inscriure els fitxatges
La situació econòmica al Barça continua sent límit i prova d'això és que s'ha hagut de vendre Iñigo Martínez per inscriure, però el Barça prepara una sorpresa. Joan Laporta ha deixat marxar Iñigo Martínez, però sap que els diners dels seients VIP ja estan a punt d'arribar i que, per tant, tindrà diners per fitxar. En concret, Laporta sap que disposarà d'uns 75 milions d'euros per fitxar els substituts d'Iñigo Martínez al Barça: 2 nous fitxatges ja confirmats, sorprendran
La sortida d'Iñigo Martínez és imminent, així com els dos nous fitxatges del Barça per rellevar-lo a l'eix de la defensa. D'entrada, el primer 'fitxatge' serà el d'un canterà del filial que pujarà amb Flick de manera definitiva. Aquest és Andrés Cuenca, que ja ha debutat i que és un habitual dels entrenaments del primer equip, encara que aquest any no va fer la pretemporada amb Flick.
A més del fitxatge de Cuenca, el Barça prepara 75 milions d'euros per sorprendre l'Inter de Milà. Laporta vol Alessandro Bastoni, defensa italià de 26 anys que té una gran relació amb Lamine Yamal: el fitxatge és complicat, però el Barça té diners i vol donar alegries.
La sortida d'Iñigo Martínez ha deixat tocat el barcelonisme i Laporta vol que Bastoni es converteixi en el nou defensa central titular del FC Barcelona: 75M€ ja preparats per a això.
