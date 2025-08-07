És oficial, Iñigo Martínez, molt a prop de marxar del Barça: 'Aràbia paga 100 milions'
El Barça confirma que és molt a prop d’acceptar la venda d’Iñigo Martínez, defensa central basc de 34 anys
Iñigo Martínez encara no ha debutat amb el Barça durant la pretemporada i és, probablement, perquè està acabant de tancar la seva sortida del Barça. Des del club culer asseguren que la venda d'Iñigo Martínez és imminent i que, per tant, el defensa central basc està a un sol pas d'abandonar l'entitat catalana. Era un dels favorits del barcelonisme, però Iñigo Martínez ha rebut una oferta colossal de l'Aràbia i està a punt de convertir-se en nou jugador de l'Al-Nassr, equip de Ronaldo.
Segons ha avançat el periodista especialitzat en mercat de fitxatges Matteo Moretto, Iñigo Martínez té una oferta molt interessant de l'Al-Nassr de l'Aràbia, que vol comptar amb el defensa basc ja. El Barça no estava per la labor de vendre Iñigo Martínez, però la veritat és que la seva sortida genera 'fair play' i, per tant, no es veu amb mals ulls. A més, fonts del Barça asseguren que es tracta d'un jugador veterà, per la qual cosa s'entén que vol signar el seu últim gran contracte abans de retirar-se del món del futbol.
El futbol saudita segueix apostant fort i el Barça ha tornat a ser un dels seus grans objectius. En concret, l'Al-Nassr, equip de Cristiano Ronaldo i Joao Félix, s'ha marcat el repte de fitxar un Iñigo Martínez que veu amb bons ulls marxar a l'Aràbia. El Barça rebrà uns 8 milions d'euros pel defensa, mentre que Iñigo Martínez cobrarà prop de 20 milions d'euros anuals, unes quantitats que el Barça no pot pagar.
La bomba del mercat de fitxatges ja ha arribat al Barça. Tothom s'esperava que sortís Ronald Araújo, però finalment serà Iñigo Martínez, defensa central de 34 anys amb passat a l'Athletic Club i la Real Sociedad. Iñigo Martínez encara no havia debutat amb el Barça aquesta temporada i el motiu era clar: no volia assumir riscos i evitar una lesió era clau per fitxar per l'Al-Nassr.
El Barça confirma que la venda d'Iñigo Martínez està avançada, per la qual cosa s'espera que tot es faci oficial en les pròximes hores. Iñigo Martínez havia renovat amb el Barça fa alguns mesos, però l'oferta de l'Aràbia és temptadora per al Barça i per al jugador.
Amb la seva sortida, el Barça alliberarà molt d'espai salarial, podrà inscriure Marcus Rashford i Joan García i ingressarà uns 8 milions d'euros, cosa que genera plusvàlues. Cal recordar que Iñigo Martínez va arribar gratis al Barça, per la qual cosa tot el que s'ingressi serà net a nivell de 'fair play' financer: tot serà oficial molt aviat.
