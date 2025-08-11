Hansi Flick el té vigilat, serà millor que Nico Williams: 'Només cal que...'
Hansi Flick ja té al seu radar un jove que promet superar Nico Williams i canviar el futur del Barça
El Barça encara no ha acabat de pair el que ha passat amb Nico Williams. Després de l’intent fallit de l’estiu passat, enguany tot semblava alinear-se perquè l’extrem de l’Athletic vestís, per fi, l’elàstica blaugrana. Fins i tot figures com Pedri o Lamine Yamal en van parlar de la seva possible arribada com si fos un fet.
Durant setmanes, els mitjans donaven per fet el fitxatge, i des de dins del club també es transmetia un optimisme total. Tanmateix, el destí va donar un gir imprevist quan el mateix Nico Williams va aparèixer a les xarxes de l’Athletic per anunciar la seva renovació fins al 2035. Aquella imatge, somrient amb la samarreta blanc-i-vermella, va tancar de manera definitiva la porta al seu fitxatge pel Barça.
El Barça canvia de plans després de la decisió de Nico Williams
Aquesta situació va obligar Hansi Flick a moure fitxa. El tècnic alemany, conscient que necessita reforçar les bandes, es va reunir amb Deco per analitzar noves opcions. I poques setmanes després, Marcus Rashford i Roony Bardghji s’han unit a la plantilla blaugrana.
Tanmateix, Flick en vol més i aquí és on entra en escena Dani Rodríguez, una de les perles més prometedores de La Masia. El jove extrem, ràpid, atrevit i amb gran capacitat de desbordament, va debutar amb el primer equip la temporada passada. Va ser titular davant el Valladolid, tot i que una lesió va frenar en sec la seva progressió just quan començava a consolidar-se.
Hansi Flick confia que Dani Rodríguez serà millor que Nico Williams
Fa alguns mesos, el Barça va renovar Dani Rodríguez fins al 2027 en una operació silenciosa, però molt significativa. Des de llavors, Hansi Flick n’ha seguit l’evolució de prop, convençut que pot esdevenir una peça clau del projecte. De fet, fonts internes asseguren que el considera més complet que Nico Williams.
Aquells que han treballat amb ell destaquen la seva facilitat per veure porteria, quelcom que el jugador de l’Athletic encara ha de millorar. A més, Dani combina regat amb intel·ligència tàctica, fet que el converteix en un perfil ideal per al sistema de Flick. L’única incògnita és el seu estat físic, ja que no ha pogut participar a la pretemporada per aquesta lesió.
Hansi Flick ja ha donat instruccions clares al cos tècnic per monitoritzar cada fase de la seva recuperació. El seu pla és integrar-lo gradualment en la dinàmica del primer equip tan aviat com estigui al 100%. En aquest sentit, Flick ha deixat clar que "només cal cuidar físicament" Dani Rodríguez perquè demostri ser millor que Nico Williams.
