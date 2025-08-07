Última hora, torna al Barça després de negociar amb Joan Laporta: 'Llegenda culer'
Una llegenda del futbol amb passat a Barcelona torna al Barça després de negociar amb Joan Laporta
Joan Laporta sap que el Barça està completant un gran mercat de fitxatges, però de manera paral·lela està treballant amb diversos fronts oberts. Més enllà del cas Ter Stegen o de les inscripcions que el Barça té pendents, Joan Laporta s'ha encarregat de negociar el retorn d'una llegenda al FC Barcelona. Segons ha confirmat el mateix Barça, el fitxatge ja està confirmat: negocia amb Joan Laporta i signa la seva tornada al Barça per reforçar l'equip de llegendes del club culer.
El Barça treballa per inscriure els seus nous fitxatges, però de manera paral·lela ha tancat l'arribada o, millor dit, el retorn d'una llegenda. Joan Laporta té molts projectes oberts i, un d'ells, és l'equip Barça Legends, que de manera regular juga alguns partits amistosos en diferents parts del món. Habitualment aquests duels són contra el Real Madrid, motiu pel qual el Barça treballa per incorporar les millors llegendes: són partits que generen expectació i el Barça en treu rèdit.
Joan Laporta no només en treu profit a nivell econòmic, sinó que també en treu rèdit a nivell de visites a xarxes socials i interaccions. És, per tot això, que Joan Laporta ha tancat el retorn d'una llegenda al Barça: després de negociar un parell d'hores, el Barça ha aconseguit que torni un brasiler llegendari. Lluny del que passa amb el primer equip, Joan Laporta es despatxa tancant altres operacions, com aquesta vinculada a l'equip Legends, que jugarà un parell d'amistosos contra el Madrid.
Última hora, torna al Barça després de negociar amb Joan Laporta: 'Una llegenda ja és culer'
Joan Laporta ha tancat el retorn de Paulinho, exfutbolista brasiler que va deixar un gran record al Barça. Tot i que va estar molt poc temps al Barça, els culers guarden un gran record de Paulinho, l'impacte del qual és comparable al d'Aubameyang o Luuk de Jong. Ara, Paulinho tornarà al Barça per reforçar l'equip Barça Legends, que jugarà un doble amistós contra el Madrid als Estats Units.
Blaurana i madridistes es veuran les cares a Nova Jersey i Florida els pròxims 9 i 13 de setembre, respectivament. Així ho ha comunicat el Barça, que també ha llançat un cartell promocional amb el brasiler Paulinho com a gran protagonista: Joan Laporta el convenç, és el gran nou fitxatge de l'equip.
Per a aquest partit, l'entrenador del Barça, Albert Ferrer podrà comptar amb Rivaldo, Adriano i Paulinho, i per als dos últims suposarà el seu debut. "La resta de jugadors del Barça que participaran en aquests dos enfrontaments als Estats Units s'aniran coneixent en les pròximes setmanes", ha comunicat el Barça de manera ja oficial.
Més notícies: