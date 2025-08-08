Iñigo Martínez, defensa central vasco de 34 años, se irá del Barça en este mercado de fichajes y pondrá rumbo a Arabia para fichar por el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. Iñigo Martínez renovó con el Barça hasta 2026, pero ha recibido una oferta colosal de Arabia y se irá gratis y liberando unos 14 millones de euros de masa salarial. El Barça, al igual que el barcelonismo, ha quedado muy tocado, pero Laporta ya prepara 75 millones de euros para fichar a dos defensas centrales de nivel TOP en Europa.

El Barça esperaba salidas dolorosas y una de estas ha terminado siendo la de Iñigo Martínez, defensa titular del Barça e indiscutible en los esquemas defensivos de Flick. Del Barça al Al-Nassr: Iñigo Martínez se irá del FC Barcelona dejando 0 euros en la caja, aunque sí que ayudará a inscribir. El Barça, perjudicado por la actitud de Ter Stegen, ha tenido que aceptar la salida de un Iñigo Martínez que tenía contrato hasta 2026 con la entidad catalana que lidera Laporta.

Ahora, muy tocado por la venta de Iñigo Martínez, Joan Laporta ha tenido que reaccionar. El presidente del Barça lo hará por todo lo grande, según explican fuentes del club culer. Laporta prepara, atención, 75 millones de euros para que Flick cuente con 2 defensas para reemplazar a Iñigo Martínez, que viajará a Arabia Saudí este mismo viernes por la mañana.

El Barça cierra 2 fichajes para sustituir a Iñigo Martínez:' Laporta ya prepara 75M€'

El Barça de la próxima temporada ya se empieza a configurar y, por ende, el baile habitual del mercado de fichajes de verano ya ha empezado en la ciudad condal catalana. Sobre la mesa hay varias carpertas abiertas, pero en estas últimas horas se ha abierto la de Iñigo Martínez, que se irá del Barça al Al-Nasrr de Arabia. El Barça se ha reforzado fichando a Marcus Rashford y a García, pero se ha debilitado claramente aceptando la salida de Iñigo Martínez, necesaria para poder inscribir a los fichajes.

La situación económica en el Barça sigue siendo límite y prueba de ello es que se ha tenido que vender a Iñigo Martínez para inscribir, pero el Barça prepara una sorpresa. Joan Laporta ha dejado salir a Iñigo Martínez, pero sabe que el dinero de los asientos VIP ya está a nada de llegar y que, por consiguiente, tendrá dinero para fichar. En concreto, Laporta sabe que dispondrá de unos 75 millones de euros para fichar a los sustitutos de Iñigo Martínez en el Barça: 2 nuevos fichajes ya confirmados, van a sorprender.

Iñigo Martínez se va, pero Laporta cierra 2 nuevos fichajes de forma inmediata: 'Están confirmados por Deco...'

La salida de Iñigo Martínez es inminente, así como los dos nuevos fichajes del Barça para relevarle en el eje de la defensa. De entrada, el primer 'fichaje' será el de un canterano del filial que subirá con Flick de forma definitiva. Este es Andrés Cuenca, que ya ha debutado y que es un habitual de los entrenamientos del primer equipo, aunque este año no hizo la pretemporada con Flick.

Además del fichaje de Cuenca, el Barça prepara 75 millones de euros para sorprender al Inter de Milán. Laporta quiere a Alessandro Bastoni, defensa italiano de 26 años que tiene una gran relación con Lamine Yamal: el fichaje es complicado, pero el Barça tiene dinero y quiere dar alegrías.

La salida de Iñigo Martínez ha dejado tocado al barcelonismo y Laporta quiere que Bastoni se convierta en el nuevo defensa central titular del FC Barcelona: 75M€ ya preparados para ello.