Gran notícia al PSG! Luis Enrique vol com a suplent la ovella negra del Barça
Luis Enrique ha reconfigurat el PSG a la seva imatge i semblança, i ara valora un moviment que afecta el club català
Quan Kylian Mbappé va anunciar la seva sortida del PSG, molts van augurar l'inici d'una etapa de declivi a París. Tanmateix, Luis Enrique va saber reaccionar amb rapidesa i construir una plantilla equilibrada i competitiva. Així, gràcies a Luis Enrique, lluny d'ensorrar-se, el PSG ha aconseguit el que semblava impossible: aixecar la seva primera Champions League.
Lucho ha trobat la tecla a cada línia del camp. Ha sabut combinar talent jove amb experiència, formant un bloc unit i molt potent en les transicions. Aquest èxit no ha estat fruit de la casualitat, sinó d'una planificació detallada i una gestió excel·lent del vestidor.
Sense Mbappé, el PSG funciona millor que mai
Luis Enrique ha deixat enrere la dependència del talent individual per apostar per un col·lectiu sòlid. Jugadors com Joao Neves, Nuno Mendes, Vitinha o Doué han fet un pas endavant sota les seves ordres. La Champions ha estat la confirmació que el projecte va pel bon camí.
Però l'asturià no vol aturar-se aquí. La seva intenció és mantenir la línia ascendent de l'equip i assegurar que el PSG segueixi entre els millors d'Europa. Per això, ja pensa en els fitxatges clau per consolidar el futur.
La porteria es complica: Donnarumma no vol renovar
Un dels problemes més urgents és la porteria. Gianluigi Donnarumma acaba contracte el 2026 i es nega a renovar, cosa que genera inquietud al club. Nasser Al-Khelaïfi no està disposat a perdre'l gratis i contempla vendre'l aquest mateix estiu.
Enmig d'aquesta incertesa, Luis Enrique ja ha trobat alternatives. Fa pocs dies, el PSG va anunciar el fitxatge de Lucas Chevalier procedent del Lille. Però a més, en les últimes hores ha sorgit el rumor que Ter Stegen també podria aterrar a París.
Ter Stegen, la 'ovella negra' del Barça, entra en escena
Ter Stegen no travessa el seu millor moment al Barça. Les tensions amb el cos tècnic i decisions internes l'han deixat en una situació delicada. Tot indica que no tornarà a ser titular amb la samarreta culer: l'arribada de Joan García així ho demostra.
Luis Enrique coneix bé Ter Stegen, ja que van coincidir en la seva etapa al Barça. Confia en el seu nivell i creu que encaixaria perfectament en l'estil que ha implantat al PSG. A més, el seu lideratge i experiència serien fonamentals per continuar aspirant a títols des d'un rol secundari, ja que recordem que la incorporació de Lucas Chevalier ja està tancada des de fa dies.
