Ja és oficial, Hansi Flick es planta i aconsegueix el seu objectiu: el Barça guanya 25M

El Barça està passant per un gran moment i els resultats esportius estan cridant l'atenció de tot el continent. Els de la Ciutat Comtal, dirigits per Hansi Flick, estan fent les coses realment bé. A més d'incorporacions de nivell com la d'Olmo, també hi ha hagut algun que altre ingrés gràcies a diverses vendes.

Amb l'arribada de Hansi Flick, el Barça ha fet un salt de qualitat notable i tot va rodat. L'entrenador ha conformat una plantilla realment competitiva i estan competint per tots els títols possibles. A més, un futbolista que no compta per a Flick ja ha confirmat que se'n va a canvi d'una bona suma de diners.

El Barça de Hansi Flick

Hansi Flick és un entrenador amb les idees molt clares i no permet que res ni ningú s'entrometi en les seves decisions. De fet, no té cap problema en asseure els seus millors jugadors si considera que no estan fent les coses bé. Un exemple d'això és Jules Koundé, qui s'ha quedat assegut a la banqueta dues vegades per arribar tard a les xerrades.

Se sap que Hansi Flick està ansiós per poder jugar al nou Camp Nou, el qual està tardant més del que s'esperava. Encara que en teoria havia d'estar disponible a finals de 2024, la tornada prevista ja és al maig. A més de l'alemany, diversos futbolistes de la plantilla han afirmat que tenen moltes ganes.

Per desgràcia per a algun que altre crack, Hansi Flick ha deixat clar des del principi qui són els que es queden fora del projecte. Vitor Roque, que just va arribar al Barça fa poc més d'un any, és un d'ells. El brasiler no ha tingut sort a la Ciutat Comtal i Fabrizio Romano ja ha informat sobre el seu nou destí.

Oficial, Vitor Roque ja té nou equip: adeu Barça

Vitor Roque va escollir el Barça perquè li van prometre continuïtat i un paper rellevant en el primer equip, cosa que no ha estat certa. Xavi Hernández no creia en ell i sembla que Hansi Flick tampoc; motiu que el va fer sortir cedit al Betis. I ara, només uns quants mesos després, Vitor Roque està llest per emprendre la seva nova aventura al Brasil.

El fitxatge de Vitor Roque pel Palmeiras ja és oficial. El club brasiler ha pagat 25 milions pel 80% dels drets, per la qual cosa el Barça, més o menys, recupera la inversió realitzada en el seu dia. Veurem si Tigrinho aconsegueix recuperar la confiança al seu país i demostra tot el seu talent.