Hansi Flick rep la millor notícia possible en ple Sevilla-Barça: 'S'ha acabat...'

El FC Barcelona de Hansi Flick desitja mantenir les bones sensacions aconseguides durant les últimes setmanes i aprofitar el doble entrebanc de Madrid i Atleti. L'empat d'ahir a la nit en el derbi apreta molt la zona noble de LaLiga i el Barça no vol perdre el tren. És per això que avui, davant el Sevilla al Sánchez-Pizjuán, els catalans han sortit disposats a emportar-se els tres punts des del primer minut.

Per aconseguir el seu objectiu, el Barça ha apretat l'accelerador i Lewandowski ha obert la llauna només començar. No obstant això, el Sevilla ha empatat poc després i, per acabar-ho d'adobar, Ronald Araújo s'ha hagut de marxar lesionat poc després. Sens dubte, malgrat les intencions de Hansi Flick, el partit no està sent gens fàcil.

Ara bé, més enllà del que ha succeït al verd durant la primera meitat, el vestidor del FC Barcelona està d'enhorabona. I és que Hansi Flick acaba d'assabentar-se que podria comptar amb reforços en els pròxims mesos. En concret, a partir del mes de maig, quan la temporada encara no ha arribat al seu final.

Hansi Flick ho espera com aigua de maig

Des de la seva arribada, Hansi Flick s'ha caracteritzat per ser directe i sincer. Té molt clares les seves idees i no es casa amb ningú: només vol el millor per a l'equip. I sembla que la tàctica li funciona, ja que té el vestidor totalment endollat.

No obstant això, una de les seves últimes decisions està creant més polèmica de l'esperada. I és que la porteria del Barça s'ha convertit en un autèntic polvorí des que Iñaki Peña, per sorpresa, va perdre la titularitat. Va succeir a la Supercopa d'Espanya i, a partir d'aquell moment, Szczesny s'ha convertit en indiscutible.

Hansi Flick ja va avisar la setmana passada que el polonès és el número u i jugarà tot excepte sorpresa majúscula. Una decisió una mica estranya, ja que el nivell mostrat per Iñaki Peña no estava sent dolent. Molts asseguren que ha d'haver-hi algun motiu més enllà de l'esportiu per a la desaparició del '13'.

Ni Szczesny ni Iñaki Peña: Hansi Flick celebra l'última hora

Això sí, enmig d'aquest embolic, Hansi Flick ha rebut la millor notícia possible. I és que Ter Stegen podria estar disponible a partir del mes de maig. L'alemany va caure lesionat el passat mes de setembre després de patir una ruptura del tendó rotulià, dolència que prometia deixar-lo fora fins a la temporada vinent.

No obstant això, de manera gairebé miraculosa, Ter Stegen podria reaparèixer aquest mateix curs. Seria de cara a les últimes jornades, però arribaria per afrontar el tram decisiu i, qui sap, si tancar el dilema de la porteria. Hansi Flick confia cegament en ell i no dubtarà a donar-li minuts tan bon punt es recuperi.