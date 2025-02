Preocupació al Barça: Aitana Bonmatí perd les seves 2 millors sòcies

El parèntesi de seleccions ha tornat a passar factura al Barça Femení. L'equip blaugrana ja tenia a Alexia Putellas i Patri Guijarro lesionades, dues peces clau al centre del camp. Ara, Ingrid Engen i Kika Nazareth se sumen a la infermeria, deixant a Aitana Bonmatí sense les seves principals sòcies a la medul·lar.

Més problemes per al Barça

L'equip de Pere Romeu afronta un tram decisiu de la temporada amb serioses dificultats. La baixa d'Engen i Nazareth complica encara més la situació, just abans de partits clau a la Lliga F, Copa de la Reina i Champions League.

El Barça s'enfrontarà al Real Madrid a les semifinals de la Copa de la Reina (6 i 12 de març). A més, tindrà un altre Clàssic a la Lliga i els quarts de final de la Champions. Sense quatre migcampistes essencials, el tècnic blaugrana haurà de buscar solucions d'urgència.

Engen i Nazareth, les noves baixes

Ingrid Engen va patir molèsties al genoll durant un partit amb Noruega i va haver de ser substituïda. Per ara, no hi ha un comunicat mèdic oficial sobre la seva lesió ni sobre el temps que estarà fora.

D'altra banda, Kika Nazareth va patir una elongació muscular a l'adductor dret. El seu temps de baixa estimat és d'uns deu dies, encara que dependrà de la seva evolució. Ambdues jugadores ja han tornat a Barcelona per sotmetre's a més proves i començar la seva recuperació.

Aitana, sense suport al mig

Les absències d'Alexia, Patri, Engen i Nazareth suposen un dur cop per a Aitana Bonmatí. La Pilota d'Or lidera l'equip, però ara carregarà amb més responsabilitat sense les seves principals sòcies.

Sense elles, el Barça perd control, creativitat i equilibri al centre del camp. Jugadores com Schertenleib, Claudia Pina o Vicky López hauran de fer un pas endavant per cobrir les baixes.

El parèntesi de seleccions, un problema recurrent

No és la primera vegada que el Barça pateix amb els compromisos internacionals. Cada vegada que hi ha una finestra de seleccions, l'equip torna amb jugadores lesionades. La càrrega de partits i la manca de descans passen factura.

A una setmana per als partits decisius de la temporada, el Barça haurà de gestionar aquesta crisi de la millor manera possible. El repte és majúscul, però l'equip blaugrana ja ha demostrat que sap sobreposar-se a les dificultats.