Oficial! Vitor Roque té nou equip, adeu Barça: Tots els detalls del fitxatge

Vitor Roque té molt talent i ho va demostrar abans d'estar al Barça, quan encara estava al seu país natal. De fet, el bon nivell que va mostrar a l'Athletico Paranaense va ser el que el va portar fins a Europa, el millor lloc per triomfar. Els de la Ciutat Comtal van decidir que era bona idea apostar per la joia del Brasil i van pagar més de 30 milions d'euros perquè brillés al Camp Nou.

Ara, un any després, Vitor Roque està molt a prop de dir adeu a LaLiga. Al Barça no va tenir oportunitats ni amb Xavi ni amb Hansi Flick, mentre que al Betis tampoc ha aconseguit trobar la regularitat necessària. És per això que, si res no es torça en les pròximes hores, l'ariet brasiler farà les maletes per emprendre la seva nova aventura.

La situació de Vitor Roque

Vitor Roque va arribar a l'hivern de 2024 quan la fitxa de Gavi es va donar de baixa a causa de la seva lesió. El brasiler havia d'arribar a l'estiu, però tot es va avançar i va ser molt precipitat; això ha acabat passant-li factura. En principi, les altes esferes del club van dir que arribava abans per poder agafar el ritme d'Europa i tenir un bon procés d'adaptació.

Vitor Roque no ha estat mai còmode a la Ciutat Comtal; de fet, va estar vivint en un hotel durant tota la seva estada en ella. A més, per molt que entrenés no aconseguia convèncer Xavi Hernández perquè li donés les oportunitats necessàries. Tigrinho tenia diverses ofertes sobre la taula, però va escollir la culé perquè creia que el rebrien amb els braços oberts.

L'entrenador no va comptar amb ell i Hansi Flick, que ha arribat fa uns mesos, tampoc ho veia clar. Això ha portat Vitor Roque al Betis, equip en el qual està cedit. No obstant això, ara ha arribat una gran oferta al Barça perquè l'ariet brasiler digui adeu a LaLiga.

Vitor Roque agrada al Palmeiras, operació TOP per al Barça

Vitor Roque li va costar 30 milions fixos i 31 variables al Barça, però només s'han abonat els fixos. Casualment, el Palmeiras està disposat a pagar 25 milions pel 80% dels drets del futbolista abans del 30 de juny. I no només això, ja que Laporta sembla que també ha aconseguit reservar-se el 20% de la seva futura venda.

El Barça ha acceptat que Vitor Roque se'n vagi i és qüestió d'hores que l'acord sigui total. Tigrinho tornarà al Brasil per recuperar la confiança que ha perdut a Espanya, mentre que el Barça recuperarà part de la inversió realitzada. Veurem si el nou destí de Vitor Roque li permet tornar a brillar amb llum pròpia.