Ya es oficial, Hansi Flick se planta y consigue su objetivo: el Barça gana 25M

El Barça está pasando por un gran momento y los resultados deportivos están llamando la atención de todo el continente. Los de la Ciudad Condal, dirigidos por Hansi Flick, están haciendo las cosas realmente bien. Además de incorporaciones de nivel como la de Olmo, también ha habido algún que otro ingreso gracias a varias ventas.

Con la llegada de Hansi Flick, el Barça ha dado un salto de calidad notable y todo va rodado. El entrenador ha conformado una plantilla realmente competitiva y están compitiendo por todos los títulos posibles. Además, un futbolista que no cuenta para Flick ya ha confirmado que se marcha a cambio de una buena suma de dinero.

El Barça de Hansi Flick

Hansi Flick es un entrenador con las ideas muy claras y no permite que nada ni nadie se entrometa en sus decisiones. De hecho, no tiene ningún problema en sentar a sus mejores jugadores si considera que no están haciendo las cosas bien. Un ejemplo de esto es Jules Koundé, quien se ha quedado sentado en el banquillo dos veces por llegar tarde a las charlas.

Se sabe que Hansi Flick está ansioso por poder jugar en el nuevo Camp Nou, el cual está tardando más de lo esperado. Aunque en teoría tenía que estar disponible a finales de 2024, la vuelta prevista ya es en mayo. Además del alemán, varios futbolistas de la plantilla han afirmado que tienen muchas ganas.

Por desgracia para algún que otro crack, Hansi Flick ha dejado claro desde el principio quiénes son los que se quedan fuera del proyecto. Vitor Roque, que justo llegó al Barça hace poco más de un año, es uno de ellos. El brasileño no ha tenido suerte en la Ciudad Condal y Fabrizio Romano ya ha informado sobre su nuevo destino.

Oficial, Vitor Roque ya tiene nuevo equipo: adiós Barça

Vitor Roque escogió al Barça porque le prometieron continuidad y un papel relevante en el primer equipo, lo cual no ha sido cierto. Xavi Hernández no creía en él y parece que Hansi Flick tampoco; motivo que le hizo salir cedido al Betis. Y ahora, solo unos cuantos meses después, Vitor Roque está listo para emprender su nueva aventura en Brasil.

El fichaje de Vitor Roque por el Palmeiras ya es oficial. El club brasileño ha pagado 25 millones por el 80% de los derechos, por lo que el Barça, más o menos, recupera la inversión realizada en su día. Veremos si Tigrinho consigue recuperar la confianza en su país y demuestra todo su talento.