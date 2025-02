Sorpresa, Fabrizio Romano confirma el de Raphinha i fica en un embolic a Nico Williams

Fabrizio Romano s'ha consolidat com la font més fiable en l'àmbit dels traspassos futbolístics. Conegut per la seva precisió i rapidesa, els seus informes són seguits de prop per aficionats i professionals de l'esport rei. En aquest sentit, la seva recent publicació sobre Raphinha ha generat un enrenou significatiu, afectant directament les perspectives de Nico Williams al FC Barcelona.

Raphinha provoca un gir de 180 graus

L'estiu passat, Raphinha va confessar que va estar molt a prop de sortir del Barça, especialment davant la possible arribada de Nico Williams. El brasiler va expressar el seu malestar en veure imatges de la seva samarreta amb el nom de Williams, qualificant-ho de "molt irrespectuós". No obstant això, lluny de deixar-se vèncer per la pressió, Raphinha va decidir quedar-se i demostrar la seva vàlua a l'equip.

Aquesta temporada, el seu rendiment ha estat excepcional. Sota la direcció de Hansi Flick, Raphinha ha participat en 41 partits oficials, anotant 24 gols i proporcionant 17 assistències. Aquestes xifres el posicionen com un dels jugadors més influents del Barça en la campanya actual i tanquen la porta a Nico Williams.

Fabrizio Romano posa pels núvols a Raphinha

Fabrizio Romano, a través de les seves xarxes socials, va destacar l'impressionant rendiment de Raphinha, subratllant les seves contribucions en gols i assistències. Aquesta menció no només ressalta el valor del brasiler, sinó que també posa en dubte la necessitat d'incorporar a Nico Williams.

Nico Williams, jove talent de l'Athletic Club, ha estat objecte d'interès per part del Barça en anteriors finestres de fitxatges. No obstant això, amb l'actual nivell de Raphinha, la directiva culé podria reconsiderar les seves prioritats. A més, el mateix director esportiu del Barça, Deco, va mencionar que no es va fitxar a Williams a causa de la presència de jugadors com Raphinha, Lamine Yamal i Dani Olmo en posicions similars.

Futur incert per a Nico Williams

Amb Raphinha consolidat com a peça clau en l'esquema de Hansi Flick, les possibilitats que Nico Williams s'uneixi al Barça semblen disminuir.

El jove extrem haurà d'avaluar les seves opcions i considerar si és el moment adequat per a un canvi d'aires o si és preferible continuar el seu desenvolupament a Bilbao. Mentrestant, el Barça es beneficia de l'excel·lent moment de forma que està vivint Raphinha, qui ha demostrat ser indispensable en la lluita pels títols.