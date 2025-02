Ancelotti rebutja el fitxatge i el Barça se l'emporta: '4M€ per frenar Kylian Mbappé'

La rivalitat entre Barça i Real Madrid està més viva que mai i, encara que no ho sembli, va molt més enllà de la polèmica arbitral vinculada a LaLiga EA Sports. Tant Barça com Real Madrid continuen lluitant per millorar les seves plantilles i, ja amb el mercat de fitxatges tancat, preparen les seves naus per arribar preparats al pròxim mercat d'estiu. En aquest sentit, el Barça ja confirma un nou fitxatge per frenar a Kylian Mbappé i al Real Madrid es tiren dels cabells: Ancelotti no el va voler, és boníssim.

Kylian Mbappé ja és la gran figura del Real Madrid i el Barça sap que, per frenar l'extrem francès, caldrà acudir al mercat de fitxatges per reforçar els laterals. Dit i fet: el Barça s'aprofita del descuit d'Ancelotti per fitxar el futur antídot de Kylian Mbappé, que arribarà per uns 4M€ aquest pròxim mercat de fitxatges d'estiu. Al Real Madrid ja es posen les mans al cap: Ancelotti el rebutja i el Barça es porta el millor fitxatge possible per frenar a Kylian Mbappé, internacional francès.

El Barça ja seguia des de fa alguns mesos el gran enemic de Kylian Mbappé, però el Real Madrid de Florentino Pérez liderava la cursa per fer-se amb el jove lateral. Ara bé, Ancelotti s'ha encarregat de cancel·lar el fitxatge, ja que considera que ja té prou defenses, per la qual cosa el Barça s'ha avançat i ha completat la transferència. El mercat de fitxatges està tancat, però el Barça ja confirma que l'encarregat de frenar a Mbappé, que va ser rebutjat per Ancelotti, es convertirà en nou fitxatge aquest pròxim estiu.

Ancelotti li tanca les portes i Hansi Flick les obre, fitxatge tancat per part del Barça: "Papers llestos, mercat de fitxatges d'estiu..."

Barça i Real Madrid ja porten setmanes competint de tu a tu per guanyar LaLiga EA Sports, però també ho fan als despatxos, on Joan Laporta treballa per tancar fitxatges. De fet, el Barça ja confirma l'arribada d'una nova gran figura, que va ser rebutjada per Ancelotti i que s'unirà al club culer per reforçar la parcel·la defensiva. El Barça no va poder fer-se amb Alphonso Davies, però ara ja confirma que ha passat pàgina i que posa el focus en un nou lateral per frenar a Kylian Mbappé.

L'enemic de Mbappé va ser rebutjat per Carlo Ancelotti i el Barça aprofitarà el 'no' del tècnic italià del Real Madrid per tancar el seu fitxatge. El club que presideix Joan Laporta necessita nous laterals i s'ha fixat en una futura estrella mundial que ja va estar a prop de fitxar pel Barça fa alguns estius. El fitxatge per part del Barça està molt avançat i, llevat de gir radical, es tancarà en aquestes pròximes hores: tot confirmat.

Ancelotti rebutja el fitxatge i el Barça se l'emporta: '4M€ per frenar Kylian Mbappé'

Si per alguna cosa destaca Carlo Ancelotti és per anar 'fins a la mort' amb els seus jugadors: l'italià ha pogut fitxar, però prefereix quedar-se amb el que ja té fins al final. En aquest sentit, el Barça ja ho aprofita per entrar de ple en la pugna per un gran fitxatge, que hauria de servir per frenar al madridista Kylian Mbappé. Ancelotti rebutja el seu fitxatge i el Barça se'l porta per 4M€: nou lateral per frenar, o almenys intentar-ho, a Kylian Mbappé, que ja és més decisiu que Vinícius Júnior.

El Barça de Hansi Flick va com un tret, però això no treu que Joan Laporta tingui la vista posada en el mercat de fitxatges, clau per millorar la plantilla culer. En aquest sentit, el Barça continua sorprenent pràcticament tots els culers i ara deixarà bocabadat el món del futbol: tanca el fitxatge d'un descart del Real Madrid d'Ancelotti. Ningú apostava per aquest fitxatge, però 'e-Notícies' pot confirmar que es tancarà en els pròxims dies i més després de l'últim gest captat per Joan Laporta i Deco.

Va ser ofert al Real Madrid, però Ancelotti va rebutjar el seu fitxatge i, per tant, el Barça se l'ha portat. Parlem del fitxatge del lateral de l'Almeria Marc Pubill, qui ja va estar en l'òrbita del Barça fa alguns estius: va poder anar al Real Madrid, però ara fitxarà pel Barça. Pubill va ser ofert al Madrid, però Ancelotti ha rebutjat el seu fitxatge i el Barça ha posat 4M€ per portar-se'l de cara a aquest pròxim mercat de fitxatges d'estiu 2025.