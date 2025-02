Ni Rashford ni Asensio, Joan Laporta tanca un altre fitxatge per al Barça: 'Juny 2025'

El mercat de fitxatges d'hivern de 2025 està a poques hores d'acabar i el Barça, encapçalat per Joan Laporta, ja confirma que no hi haurà cap fitxatge d'última hora. Durant aquest hivern, són diversos els noms que han anat sonant amb força per fitxar pel Barça, però Rashford i Asensio són, sens dubte, els que més a prop han estat. Rashford i Asensio agradaven molt al Barça i a Joan Laporta, però el club culer no ha tingut marge salarial i, per tant, ambdós han acabat fitxant per l'Aston Villa.

Primer va ser Marcus Rashford i, hores més tard, va ser Marco Asensio, actual futbolista del PSG i que jugarà cedit a l'Aston Villa. Ambdós atacants, importants a nivell mundial, van sonar per reforçar les files del Barça, però el fitxatge somiat de Joan Laporta serà un altre totalment diferent. Vindrà després de rebutjar el PSG i, segons ha pogut saber 'e-Notícies', podria deixar-se tancat en aquestes pròximes hores, encara que serà oficial al juny de 2025, quan acabi la present temporada oficial.

Ni Rashford ni tampoc Asensio: ambdós arriben cedits a l'Aston Villa anglès i, per tant, no jugaran al Barça de Flick. El Barça sí que tenia interès real en ells, però cap jugador ha volgut abandonar el vaixell i, per tant, el Barça no tenia marge salarial per a això. Ara Joan Laporta ja posa el focus en el juny de 2025: ve l'extrem que més agrada al president, ni Rashford ni Asensio seran culers a curt termini.

Joan Laporta dona per finalitzat el mercat de fitxatges d'hivern, però aprofitarà aquestes últimes hores per negociar amb l'Athletic Club per Nico Williams, extrem navarrès que serà culer. Aquest digital pot confirmar que el petit dels germans Williams fitxarà pel Barça: ni Rashford ni Asensio, l'escollit per Joan Laporta és el davanter de l'Athletic Club. El Barça, especialment Joan Laporta, està sent clau en l'operació: Nico Williams dona el 'sí, vull' i vestirà els colors del Barça a partir del juny de 2025, ja confirmat.