Ni Aitana Bonmatí ni Alexia Putellas: les mirades apunten al mateix lloc, culpable

El Barça Femení ha viscut un moment difícil. Després de més de sis anys sense perdre a casa, l'equip va caure 1-2 davant el Llevant a l'Estadi Johan Cruyff. Una derrota inesperada que ha generat molts dubtes i crítiques.

El Barça va jugar amb el seu estil característic: domini absolut de la possessió, circulació de pilota i arribades constants a l'àrea rival. Tanmateix, la manca d'encert va ser clau.

El Llevant, en canvi, va saber aprofitar les seves oportunitats i, amb dos gols en moments clau, va aconseguir una victòria històrica. Un triomf fonamental per a elles en la lluita per la permanència, però un cop dur per a l'equip blaugrana.

Què va fallar?

És inevitable preguntar-se què va sortir malament. Quan un equip de la talla del Barça Femení pateix una derrota d'aquest tipus, les explicacions han d'anar més enllà de la simple casualitat.

El problema no sembla estar en el rendiment individual de les jugadores. Ni Aitana Bonmatí ni Alexia Putellas poden ser les assenyalades.

L'equip va generar ocasions, va controlar el partit i va buscar el gol, però sense èxit. En canvi, els errors defensius i la manca de contundència a l'àrea contrària van marcar la diferència.

Més enllà del rendiment de les jugadores, la sensació general és que hi va haver errors en la gestió de l'equip des de la banqueta.

Pere Romeu, el principal assenyalat

L'afició no té dubtes sobre qui és el principal responsable d'aquesta derrota: Pere Romeu. Des de la seva arribada, el tècnic no ha aconseguit guanyar-se la confiança dels seguidors blaugrana. Les seves alineacions, la gestió dels canvis i les seves declaracions han estat molt criticades.

Contra el Llevant, el seu plantejament va tornar a ser discutit. Va decidir deixar a la banqueta dues jugadores clau com Alexia Putellas i Ewa Pajor. Quan el partit es va complicar, les va fer entrar al camp, però per aleshores la situació ja era difícil de remuntar.

Després del partit, Romeu va assegurar en roda de premsa que l'equip va fer un bon partit i que la derrota va ser només qüestió de detalls. Tanmateix, per a molts aficionats, les seves paraules no van ser suficients. Tenir el control de la pilota sense aconseguir la victòria no és acceptable en un equip amb les aspiracions del Barça.

Un futur incert

La derrota ha generat molts dubtes sobre el futur de l'equip sota la direcció de Pere Romeu. Tot i continuar sent un equip molt competitiu, la confiança en l'entrenador s'ha vist afectada.

Si els resultats no milloren en els pròxims partits, la pressió sobre ell seguirà augmentant. La temporada és llarga i el Barça encara té marge de reacció, però l'afició ja ha assenyalat el principal responsable.