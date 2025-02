Sorpresa amb Ansu Fati: rep una nova oferta l'últim dia de mercat, adeu Barça

Ansu Fati és, sens dubte, el gran protagonista d'aquestes últimes hores de mercat del Barça. Recordem que el curs passat, després de diverses lesions que van frenar el seu progrés, va decidir sortir cedit al Brighton per recuperar la confiança. Allà va intentar donar la seva millor versió, però no ho va aconseguir i va haver de tornar al club català sense complir el seu objectiu.

Amb l'arribada de Hansi Flick, Ansu Fati pensava que tindria una nova oportunitat, ja que el tècnic alemany havia promès donar-li més minuts per demostrar el seu talent. No obstant això, les lesions i la seva falta de professionalitat en alguns moments li ha costat la confiança de Flick, qui no ha dubtat a deixar-lo sense convocar en diverses ocasions. Malgrat la seva qualitat, el '10' no ha aconseguit recuperar el protagonisme que tenia fa un parell d'anys i la seva sortida del Barça és gairebé una obligació.

Les 4 ofertes que ja ha rebutjat Ansu Fati: Betis, Sevilla, Ajax i Girona

Ansu Fati ha rebut diverses ofertes per sortir del Barça, sent les primeres d'equips de la capital andalusa. Tant el Betis com el Sevilla van preguntar al FC Barcelona per la possibilitat d'una cessió del talentós davanter, buscant incorporar-lo a les seves files perquè recuperi el seu millor nivell. També l'Ajax va mostrar interès en el davanter espanyol, i el Girona es va posicionar com un altre destí potencial per a Fati, que semblava tenir diverses opcions per sortir de la Ciutat Comtal.

Però malgrat aquestes ofertes, Ansu Fati sempre ha estat clar pel que fa al seu desig de seguir al FC Barcelona. En repetides ocasions, ha expressat la seva intenció de romandre al club i lluitar per un lloc a l'equip. Això ha frenat algunes operacions, com la possible cessió de Rashford, així que Deco i Laporta han dit prou i pressionen perquè accepti l'última oferta que ha rebut.

Nova oferta per Ansu Fati en l'últim dia de mercat

Aquesta nit es tanca el mercat de fitxatges i s'ha produït una sorpresa completament inesperada. I és que Ansu Fati ha rebut una nova oferta que podria canviar el seu futur. El Porto, club portuguès conegut per la seva capacitat per gestionar joves talents, ha mostrat interès en fer-se amb els serveis del '10'.

El Porto considera que Ansu Fati seria una peça important i estan disposats a oferir-li bones condicions. A més, la lliga portuguesa és un entorn on Ansu podria recuperar el seu nivell, ja que es tracta d'un entorn sense massa pressió. Ara bé, mentre Deco, Laporta i Flick estan desitjant que se'n vagi, la decisió encara no està presa.

Si Ansu Fati decideix acceptar l'oferta del Porto, el seu futur al Barça quedarà marcat per aquesta cessió, i el seu retorn al Camp Nou dependrà del seu rendiment a Portugal. Veurem què succeeix.