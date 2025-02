El fitxatge de Lamine Yamal que ni el Barça ni Joan Laporta poden evitar: tot tancat

Lamine Yamal, extrem dret culer de tan sols 17 anys, ja s'ha convertit en una de les grans sensacions del Barça de Joan Laporta i del món del futbol. Encara en edat formativa, Lamine Yamal ja posa en problemes el Barça, ja que ni el club culer ni Joan Laporta han pogut evitar que signi un sorprenent i novedós contracte professional. Lamine Yamal s'ha convertit en un dels noms propis de la Masia del Barça i, amb només 2 anys com a professional, ja és un pilar estructural del club culer.

Joan Laporta sap que la Masia haurà de continuar sent el pilar fonamental del nou Barça de Flick i, per tant, està disposat a tenir sota control totes les seves majors promeses. Ara bé, això no serà possible amb Lamine Yamal, ja que l'atacant espanyol, que ja és la gran estrella culer, ha signat un contracte i el Barça no ho podrà evitar. Joan Laporta ja ho sap, però entén que el món del futbol evoluciona i que, per tant, serà vital controlar Lamine Yamal de manera amistosa, ja que no queda més remei.

El Barça somia amb veure créixer més a Lamine Yamal, però la veritat és que l'actual Golden Boy té 17 anys i, per aquest mateix motiu, el club vol protegir-lo. O aquesta era la intenció inicial, ja que ni el Barça ni Joan Laporta han pogut evitar l'últim gran moviment d'un Lamine Yamal que somia amb establir-se en l'elit. Joan Laporta ja confirma el 'desastre': amb 17 anys, Lamine Yamal ha signat un nou i sorprenent contracte professional que posarà en problemes el Barça que lidera Flick.

Lamine Yamal, d'estrella mundial a gran problema per al Barça: 17 anys i ja fa patir Joan Laporta

El Barça no va culminar un bon mercat de fitxatges, però no tot són males notícies, ja que la Masia continua donant nous fruits i l'últim en arribar ha estat Lamine Yamal. Amb Yamal el Barça té el futur assegurat i així ho considera, també, el president Joan Laporta. Un Joan Laporta, això sí, que no podrà evitar que Lamine Yamal signi un nou contracte professional fora del Barça.

I és que, segons ha transcendit en aquestes últimes hores, el jove canterà espanyol format a la Masia estaria molt a prop d'endinsar-se en una altra nova i gran dimensió futbolística. Joan Laporta no amaga la seva preocupació, ja que somia amb poder retenir i, sobretot, estabilitzar un Lamine Yamal que està revolucionant les xarxes socials amb les seves jugades pròpies de Messi. I no, no és cap broma: Lamine Yamal, de només 17 anys, ja ha estat comparat amb Maradona i amb Leo Messi, llegenda del Barça ara a l'Inter Miami.

El fitxatge de Lamine Yamal que ni el Barça ni Joan Laporta poden evitar: tot tancat

Lamine Yamal ja és la gran perla futbolística i mediàtica del Barça: el seu estil de joc recorda a Maradona i el seu físic a Neymar Júnior. De fet, al Barça no han parat de comparar Yamal amb el millor de tots els temps, que continua la seva carrera a l'Inter Miami després de guanyar el Mundial. Lamine Yamal també recorda a Neymar Júnior en molts aspectes: també en un que preocupa molt especialment al Barça i que Laporta no ha pogut ni podrà evitar.

Té només 17 anys, però, per sort o per desgràcia, Lamine Yamal ja s'ha endinsat en una altra gran dimensió i el Barça no ho podrà evitar, tampoc Joan Laporta. Tot està tancat: Lamine Yamal, nova perla del Barça, ha signat un gran i espectacular contracte professional i això que encara té 17 anys i que està en edat formativa.

Lamine Yamal té tot tipus d'ofertes comercials, però, segons ha avançat el 'Diario SPORT', estaria a prop d'acceptar-ne una que el transportarà a una altra dimensió molt diferent. El conegut director i actor espanyol Santiago Segura vol fitxar Lamine Yamal perquè aparegui a la nova pel·lícula de la saga 'Torrente', important a Espanya pel seu humor 'macarra'. Ni el Barça ni Joan Laporta poden evitar-ho: Lamine Yamal ja és una estrella i el seu pròxim pas podria ser aparèixer a les grans pantalles dels nostres cinemes.