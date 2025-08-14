Adeu Barça, venut a l'Aràbia Saudita: Raphinha respira, Marcus Rashford s'acomiada
Raphinha i Marcus Rashford respiren alleujats després d'observar que una estrella s'acomiada del Barça
Raphinha i Marcus Rashford competeixen per una mateixa posició a la banda del Barça, però tots dos tenen una gran relació i s'han alegrat per un moviment de mercat ja confirmat. Una estrella s'acomiada del Barça per anar a Aràbia Saudita, cosa que ha tranquil·litzat Raphinha, amb contracte en vigor, però sobretot Rashford, que ha de demostrar molt. El davanter anglès arriba cedit amb opció de compra, així que, si vol continuar al Barça, haurà de justificar que està en bona forma i que pot aportar molt ofensivament
A més, Marcus Rashford i Raphinha tenen moltes opcions de començar sent titulars, tot i que l'anglès ho faria com a punta per la lesió de Robert Lewandowski, que es perdrà l'estrena de Lliga. Tot i que la tensió competitiva comença a notar-se, Raphinha i Marcus Rashford estan una mica més tranquils, ja que una estrella diu adeu al Barça per anar a Aràbia. A més, aquest talent que se'n va a Aràbia Saudita comparteix la mateixa posició que Raphinha i que Marcus Rashford, per la qual cosa tots dos estan una mica més calmats ara mateix
Tant Raphinha com Marcus Rashford saben perfectament que el Barça és un club que rastreja el mercat de fitxatges constantment. Prova d'això és que el Barça ha fitxat Roony Bardghji en aquest mercat de fitxatges d'estiu, i això que el davanter suec comparteix posició amb Lamine Yamal. Ara bé, tant Raphinha com Marcus Rashford ara respiren molt més tranquils, ja que un crack mundial que controlava el Barça farà les maletes per jugar a Aràbia, així que adeu Barça
Aràbia Saudita segueix fent 'esclatar' el mercat de fitxatges i, després del moviment d'Iñigo Martínez, està previst que arribin més novetats. Una d'aquestes novetats ajudaria Marcus Rashford i Raphinha, que saben que el Barça és un club molt exigent que està en constant cerca de nous davanters de nivell TOP. Tot i aquesta sensació, la confiança del Barça en Raphinha és total i, pel que fa a Rashford, s'espera que tingui ganes de demostrar que encara té futbol a les seves botes
El Barça segueix estudiant el mercat de fitxatges, però Raphinha i Marcus Rashford ja saben que, com a mínim, el club culer no fitxarà una estrella que se'n va a Aràbia. Fem referència a l'extrem esquerre francès del Bayern de Munic Kingsley Coman, que farà les maletes per fitxar per l'Al-Nassr de Cristiano Ronaldo i Iñigo Martínez, exfutbolista del Barça
Kingsley Coman va estar al radar del Barça i juga a la mateixa posició que Raphinha i que Marcus Rashford, però, com és lògic, ja no fitxarà pel Barça. A més, fonts del club culer ja donen per tancada aquesta carpeta, ja que, molt probablement, Coman no tornarà al futbol europeu. Raphinha respira una mica més tranquil i el mateix fa un Marcus Rashford que, com ja hem anat explicant, es juga un contracte amb el Barça en aquests pròxims mesos
