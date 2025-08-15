Lamine Yamal, impactat, gir radical al vestidor del Barça: 'La seva relació amb...'
Ningú no esperava aquest gir al vestidor culer: Lamine i un veterà en són els protagonistes
Lamine Yamal, amb només 18 anys, ja s'ha convertit en el gran emblema del Barça. Partit rere partit dona mostres de totes les seves virtuts futbolístiques amb gols, regateigs impossibles i assistències de gol. I no només això, ja que el jugador format a la cantera ha evidenciat una gran progressió a nivell defensiu: treballa i rendeix com el que més.
El seu valor de mercat, xifrat en 200 milions, demostra el gran actiu i la importància d'aquest per al Barça. Això sí, Lamine Yamal no ho ha tingut gens fàcil per assentar-se a l'elit sent tan jove. Va arribar a un vestidor ple de grans estrelles i jugadors veterans on l'exigència era màxima.
Lamine Yamal va notar la pressió des del primer dia a través de les reprimendes dels veterans. En els seus primers partits, era habitual observar Robert Lewandowski queixar-se amb gestos ostentosos si Lamine prenia alguna decisió errònia. En el seu moment, es va arribar a assegurar que la relació entre tots dos jugadors era difícil i complicada.
La relació entre Lamine Yamal i Lewandowski fa un gir inesperat
Lamine Yamal s'ha anat guanyant el respecte de tothom amb les seves grans actuacions, fins i tot dels pesos pesants del vestidor. Segons informa el diari Sport, malgrat les friccions anteriors, Robert Lewandowski i Lamine Yamal s'han convertit en molt bons amics. L'èxit en un col·lectiu passa per les bones relacions de tots els seus integrants i Flick ho sap perfectament.
El tècnic alemany sempre ha buscat que l'ego individual quedi per sota del bé del col·lectiu com a part essencial de l'èxit del grup. Afortunadament, les situacions de tensió viscudes en el passat entre Robert Lewandowski i Lamine Yamal han quedat en l'oblit. La gran connexió entre tots dos davanters ha estat clau i vital per als èxits del club, i promet continuar sent-ho.
Robert Lewandowski i Lamine Yamal, com germans
Els seus inicis no van ser fàcils i es van produir certs moments de tensió i rancúnies. Gestos de desaprovació eren habituals en el polonès quan Lamine Yamal prenia decisions que no eren del seu grat. Les coses han evolucionat per bé i actualment les rancúnies s'han vist substituïdes per les bromes als entrenaments.
Tota aquesta mala maror, que al principi els envoltava, ha quedat oblidada: ara gaudeixen d'una bona relació dins i fora del camp. Són dos jugadors vitals i la seva connexió serà decisiva per als reptes de la nova temporada. L'equip haurà de mantenir el nivell d'exigència respecte a l'any passat i fer un pas endavant per guanyar la Champions
