Oficial, Raphinha, alleujat: la decisió ja és definitiva, Marcus Rashford ho accepta
Marcus Rashford va sumant i anirà entrant paulatinament a l'equip segons les necessitats
El davanter brasiler del Barça, Raphinha, s'ha convertit en un dels grans protagonistes de l'equip gràcies a la seva magnífica temporada. El gran nivell exhibit l'ha convertit en un clar candidat a guanyar la Pilota d'Or. L'extrem brasiler ha disputat 57 partits dels 60 possibles anotant la xifra de 34 gols i repartint 22 assistències
El seu impacte a la davantera blaugrana va ser total, fet que va provocar que es convertís, sense discussió, en un intocable de Flick. Tot i la seva temporada per emmarcar, el tècnic alemany fa mesos que demana el fitxatge d'un nou extrem. Flick és coneixedor que a la plantilla no hi havia cap altre jugador que pogués substituir o dosificar el brasiler en cas de necessitat
Flick sap de la importància d'un extrem de qualitat que asseguri competitivitat a la demarcació i pugui ser suplent de garanties del brasiler. Aquesta ha estat la raó de l'arribada de l'extrem anglès, Marcus Rashford, a Barcelona; la seva incorporació és un reforç de luxe per a l'equip. Hansi Flick veu coberta la seva demanda i ara tindrà més opcions per fer rotacions
Rashford i el seu rol a l'equip
La seva incorporació no era ni la primera ni la segona opció, però les dificultats per tancar Nico Williams o Luis Díaz han acabat provocant la seva arribada. L'extrem anglès arriba cedit pel United, que no compta amb el davanter per a la nova temporada. En les actuals circumstàncies de mercat, Rashford es converteix en el jugador que pot cobrir les necessitats de l'equip
La seva arribada al Camp Nou no passa per un titular indiscutible, sinó per un extrem que pugui ajudar l'equip quan aquest ho necessiti. La temporada és llarga, hi ha molts partits i les rotacions acaben sent necessàries per evitar lesions indesitjades. Raphinha tindrà un suplent de luxe, el brasiler seguirà sens dubte sent el titular a l'onze i el britànic esperarà la seva oportunitat amb paciència
Les rotacions, essencials per a Flick
Hansi Flick tenia molt clar que volia l'arribada d'un extrem de qualitat que pogués sumar a l'equip sense ser titular. Per a titulars, el tècnic alemany ja té Lamine Yamal i Raphinha als extrems, les dues millors bandes ofensives del món de la passada temporada. Flick sap perfectament que Rashford pot donar descans quan algun dels dos ho necessiti i a més fer-ho amb garanties
De talent indubtable, el britànic tindrà un any per demostrar la seva vàlua i que pot aportar molt a l'equip. Rashford ha arribat sabent el seu rol de revulsiu i que sortirà des de la banqueta, però no per això baixarà la seva motivació. L'anglès té molt per demostrar i de ben segur que posarà tot de la seva part perquè així sigui
Més notícies: