Raphinha y Marcus Rashford compiten por una misma posición en la banda del Barça, pero ambos tienen una gran relación y se han alegrado por un movimiento de mercado ya confirmado. Una estrella se despide del Barça para ir a Arabia Saudí, algo que ha tranquilizado a Raphinha, con contrato en vigor, pero sobre todo a Rashford, que tiene que demostrar mucho. El delantero inglés llega cedido con opción de compra, por lo que, si quiere seguir en el Barça, deberá justificar que está en buena forma y que puede aportar mucho ofensivamente.

Además, Marcus Rashford y Raphinha tienen muchas opciones de empezar siendo titulares, aunque el inglés lo haría como punta por la lesión de Robert Lewandowski, que se perderá el estreno liguero. A pesar de que la tensión competitiva se empieza a notar, Raphinha y Marcus Rashford están un poco más tranquilos, pues una estrella dice adiós al Barça para ir a Arabia. Además, dicho talento que se va a Arabia Saudí comparte la misma posición que Raphinha y que Marcus Rashford, por lo que ambos están un poco más calmados ahora mismo.

Tanto Raphinha como Marcus Rashford saben perfectamente que el Barça es un club que rastrea el mercado de fichajes constantemente. Prueba de ello es que el Barça ha fichado a Roony Bardghji en este mercado de fichajes de verano, y eso que el delantero sueco comparte posición con Lamine Yamal. Ahora bien, tanto Raphinha como Marcus Rashford ahora respiran mucho más tranquilos, pues un crack mundial que controlaba el Barça hará las maletas para jugar en Arabia, así que adiós Barça.

Adiós Barça, vendido a Arabia Saudí: Raphinha respira, Marcus Rashford se despide

Arabia Saudí sigue haciendo 'estallar' el mercado de fichajes y, tras el movimiento de Iñigo Martínez, está previsto que lleguen más novedades. Una de estas novedades ayudaría a Marcus Rashford y Raphinha, que saben que el Barça es un club muy exigente que está en constante búsqueda de nuevos delanteros de nivel TOP. A pesar de esta sensación, la confianza del Barça en Raphinha es total y, cuanto a Rashford, se espera que tenga ganas de demostrar que todavía tiene fútbol en sus botas.

El Barça sigue estudiando el mercado de fichajes, pero Raphinha y Marcus Rashford ya saben que, como mínimo, el club culer no fichará a una estrella que se va a Arabia. Hacemos referencia al extremo izquierdo francés del Bayern de Múnich Kingsley Coman, que hará las maletas para fichar por el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo e Iñigo Martínez, exfutbolista del Barça.

Kingsley Coman estuvo en el radar del Barça y juega en la misma posición que Raphinha y que Marcus Rashford, pero, como es lógico, ya no fichará por el Barça. Además, fuentes del club culer ya dan por cerrada esta carpeta, pues, muy probablemente, Coman no regresará al fútbol europeo. Raphinha respira un poco más tranquilo y lo mismo hace un Marcus Rashford que, como ya hemos ido contando, se juega un contrato con el Barça en estos próximos meses.