Ferran Torres, traït i penedit: ningú li va explicar la veritat, ni Flick ni Deco
El '7' del FC Barcelona tenia una altra idea al cap
La temporada passada, Ferran Torres va tenir un inici complicat. Gairebé no comptava per a Flick i els seus minuts de joc eren molt reduïts. Tanmateix, amb el pas de les setmanes va començar a demostrar la seva enorme qualitat i la seva fam de gol.
A poc a poc va anar guanyant protagonisme i confiança. Es va convertir en el suplent natural de Robert Lewandowski i el seu rendiment va créixer de manera exponencial. Finalment, Ferran Torres va tancar el curs amb 19 gols, una xifra a l'abast de ben pocs jugadors.
El seu genial rendiment va provocar les promeses de Flick i Deco, que li van assegurar un rol més important de cara a la nova temporada. Tots dos li van transmetre en diverses ocasions que comptaven amb ell per al nou projecte com un dels grans referents. Tanmateix, la realitat sembla ser molt diferent.
El Trofeu Joan Gamper va deixar clar el nou ordre a la davantera culer. Davant l'absència de Robert Lewandowski, l'escollit per liderar l'atac no va ser Ferran Torres. Flick va optar per Marcus Rashford, recent fitxatge estrella, per ocupar la punta de llança.
El rendiment de Rashford va confirmar que pot ser molt més que un jugador de banda. I amb Raphinha i Lamine Yamal fixes als extrems, tot apunta que l'anglès acumularà la majoria de minuts com a referència ofensiva. Un escenari que perjudica clarament Ferran Torres.
Aquest canvi de rols ha deixat Ferran Torres en una situació incòmoda. El seu lloc com a suplent de Lewandowski ha passat a mans de Marcus Rashford. Un cop inesperat després d'haver rebutjat ofertes importants per continuar al Barça.
Un futur immediat incert
Durant l'estiu, Ferran Torres ha rebut propostes molt interessants. Diversos clubs s'han mostrat disposats a apostar per ell després de la seva gran temporada. Tanmateix, tot i la presència de Marcus Rashford, ni Flick ni Deco volen que marxi.
El problema és que el Gamper ha estat una galleda d'aigua freda. Flick va confirmar amb els seus actes el que els entrenadors moltes vegades no diuen en públic. El partit contra el Como va ser una prova i Marcus Rashford va ser l'escollit, deixant Ferran Torres a la banqueta.
Ara, el debut a la lliga contra el Mallorca es presenta com un nou examen. Amb Lewandowski encara de baixa, la incògnita és si Flick mantindrà Rashford a l'onze o donarà l'oportunitat a Ferran Torres.
Si l'anglès repeteix titularitat, el missatge serà clar:Ferran Torres ha perdut el seu lloc. En aquest sentit, amb la temporada a punt de començar, el seu paper a l'equip podria quedar relegat a minuts residuals.
