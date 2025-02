Última hora sobre Andrea, de ‘La Isla de las Tentaciones’: nadie esperaba lo sucedido

La Isla de las Tentaciones sigue su curso y en los últimos días la audiencia ha sido testigo de llantos, gritos, y hasta alguna que otra situación inesperada. La octava edición del reality de Telecinco se ha convertido además en una de las más tórridas que se recuerdan. Por si esto fuera poco, cabe destacar la huida de Andrea en busca de Joel.

Lo cierto es que la conexión entre el novio de Andrea y Nataly es tan evidente que él incluso llegó a dudar de sus sentimientos por su pareja. Después de una fiesta en ‘Villa Montaña’ Joel caía finalmente en la tentación con la soltera tras quedarse solos muy cerca del jacuzzi. Finalmente, las cámaras eran testigo de la imagen de ambos besándose.

Un hecho que hacía saltar la alarma en ‘Villa Playa’, lo que revolucionaba la casa y Andrea no tardaba en reaccionar. “Cada vez me afecta más la luz de la tentación cuando suena, tengo esa cosa aquí de que Joel puede estar avanzando con Nataly”, reconocía.

Andrea ha demostrado que confía en Joel

La concursante no escondía sus dudas sobre lo que pudiera estar haciendo su novio a sus espaldas. "Tengo ese miedo de que pueda ir avanzando con ella y que pueda llegar al beso. No sé si mi mente haría clic o me derrumbaría ya del todo", dejaba caer Andrea sobre lo que intuía estaba sucediendo al otro lado.

Mientras tanto, Joel daba rienda suelta a sus sentimientos. “Espero no arrepentirme de esto después", soltaba. Y añadía después: "Tengo que pensar en mí ahora mismo, tengo que ser egoísta”.

El concursante reconocía ante las cámaras tener la cabeza hecha un lío: “Es verdad que tampoco dejo de pensar en Andrea”, admitió. Unas palabras con las que dejaba claro que no se había olvidado de su chica. Las imágenes de Andrea fugándose de Villa Playa confirman su impaciencia por conocer qué estaba sucediendo al otro lado.

La barcelonesa y su novio llegaron a La Isla de las Tentaciones para demostrarse lo que significaban el uno para el otro.

Joel dejó claro hace días que es capaz de vivir sin Andrea

Su relación comenzó hace tres años, sin embargo, poco después de empezar Andrea rompió con Joel porque le veía una persona muy dependiente. Un lapsus que ella aprovechó para conocer a más gente, dado que no sabía si volvería con Joel. Mientras, él intentó cambiar para que pudieran retomar su relación.

Finalmente volvieron, pero con una relación algo inestable, dado que a Andrea le cuesta hablar sobre lo que siente.

Hace unos días el entrenador personal sorprendía a todos con una reflexión. Joel dejaba claro que echaba de menos a Andrea, pero admitía que tenía una sensación "rara". "Me estoy dando cuenta que estoy más fuerte y que puedo estar solo, eso es una cosa que yo antes no podía ni de broma".

Ahora todo apunta a que el vínculo entre la pareja formada por Joel y Andrea podría cambiar de rumbo.