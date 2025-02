La información de Antonio David Flores sobre Anabel Pantoja que puede cambiarlo todo

Antonio David Flores ha dado cobertura en uno de sus vídeos más recientes a las últimas informaciones relacionadas con Anabel Pantoja. El youtuber, junto a sus colaboradoras habituales, ha cuestionado la postura de la sobrina de Isabel Pantoja y de todos aquellos que la protegen. En concreto, se ha fijado en la actitud de Belén Esteban y María Patiño en un caso que guarda ciertas similitudes con el que vivió el ex de Rocío Carrasco.

En la grabación disponible en el canal de Antonio David se juzga cómo están tratando la presentadora y los colaboradores de Ni que fuéramos la noticia que protagoniza Anabel Pantoja. Al exguardia civil y a sus colaboradoras les incomoda que protejan a la sobrina de Isabel Pantoja y a su hija Alma, menor de edad.

BELÉN-CASO ANABEL.

Una postura que nada tiene que ver con la que en el pasado tuvieron María Patiño y Belén Esteban con Antonio David tras la emisión de la docuserie de Rocío Carrasco. Recordemos que Rocío, contar la verdad para seguir viva supuso la salida fulminante de Flores de la televisión. El malagueño fue despedido por Mediaset después de que la madre de sus hijos le acusara de maltrato ante toda España.

Antonio David Flores cuestiona la actitud que muchos están teniendo con Anabel Pantoja

Años después la justicia le dio la razón a Flores. El Tribunal Supremo calificó el despido de Antonio David de nulo y condenó a La Fábrica de la Tele a pagar más de 80.000 euros por la salida del colaborador.

Ahora es él quien recuerda a los mismos directivos que en su día tuvieron con él una actitud bien diferente. Sin tener en ningún momento presente la presunción de inocencia, se apresuraron a juzgarle públicamente.

Ahora, en esta reciente grabación, Belén Esteban era tachada de "cómplice" por su silencio en la investigación que se está llevando a cabo. La tertuliana ha preferido no dar detalles del proceso judicial en el que se encuentra inmersa su amiga Anabel Pantoja.

"Cínica" y "mala persona" son otros de los calificativos con los que han definido a la ex de Jesulín de Ubrique. Belén, gran defensora de Rocío Carrasco durante la emisión de la docuserie, entonces, según una de las colaboradoras de Flores, se llegó a saltar el Estado de derecho.

Antonio David Flores denuncia que con él no se respetó la presunción de inocencia

Además, denuncian que si Anabel y Belén no fueran amigas, la tertuliana no habría tardado en exponer las fotos de la hija de la influencer. También han recordado que la de Paracuellos conoció el ingreso de Alma mucho antes que la audiencia y que pidió expresamente a los directores del programa que no trataran el tema.

Tuvieron que pasar dos días hasta que Ni que fuéramos se hiciera eco de que la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez estaba en un centro hospitalario. Una determinación que, lejos de tomarse por proteger a la pequeña, se tomó por evitar "el qué dirán".

Flores ha criticado duramente que para Anabel y su entorno sí existe la presunción de inocencia, algo que en su día no hubo para él. Un hecho, que años después, sigue muy presente en su memoria.