Comunicado urgente de Gerard y Alba, de 'La Isla de las Tentaciones': 'Tengo que...'

La Isla de las Tentaciones arrancaba una noche más con una hoguera de confrontación especialmente complicada. Gerard y Alba compartieron un comunicado con el que daban por terminada su relación. “Tengo que mirar por mí”, sentenció Gerard pese a los intentos de su chica de solucionar las cosas.

Desde el comienzo del reality, los celos minaron la confianza de Alba, que se mostró desesperada ante el acercamiento de Gerard y Claudia. Finalmente, la pareja no pudo superar sus diferencias y decidieron irse por separado de la isla.

La Isla de las Tentaciones despide a otra de sus parejas

La nueva edición de La Isla de las Tentaciones está regalando momentos únicos a la audiencia. Los ánimos están más caldeados que nunca y las parejas comienzan a descubrir la cara más de desconocida de sus relaciones. Gerard y Alba han sido los últimos que han protagonizado una hoguera de confrontación marcada por la tensión.

El comunicado que se dio en la última entrega de La Isla de las Tentaciones es la ruptura de Gerard y Alba. Ambos aceptaron participar en el reality para poner a prueba su amor y aprender a confiar el uno en el otro. No obstante, Alba ha sido incapaz de hacerlo y Gerard optaba por poner fin a su relación: “Tengo que mirar por mí”, sentenció.

Desde el inicio de la aventura, la joven se ha dejado llevar por los celos protagonizando reacciones extremas al contenido del concurso. No solo ante las imágenes de Gerard con las tentadoras, también con sus compañeras de la villa. Superada por la situación, pedía a Sandra Barneda una hoguera de confrontación para poder aclarar las cosas con su chico.

La respuesta de Gerard a la petición de su novia fue clara: “pedir una hoguera de confrontación es tirar la toalla”, opinó. Alba se mostró arrepentida por su comportamiento desmedido e intento buscar el perdón de su pareja, sin éxito. “Mis reacciones eran por el miedo a perderle, estoy enamorada de ti, lo siento, me comporté como una imbécil”, se justificó Alba.

Sin embargo, el arrepentimiento y las lágrimas de la joven no convencieron a Gerard, cansado de los celos enfermizos de su chica. “Necesito que gestiones las cosas, no nos ha dado tiempo a vivir la experiencia, me condicionas y me manipulas”, comentó muy molesto.

Gerard y Alba rompen en La Isla de las Tentaciones

La última hoguera de confrontación de La Isla de las Tentaciones sentenció a una nueva pareja. Hace una semana eran Ana y Fran quienes salían de la isla cogidos de la mano y apostando por su amor. En esta ocasión, el desenlace ha sido muy diferente y los espectadores han presenciado la ruptura de dos de los concursantes.

La cara de Gerard no auguraba nada bueno y las súplicas de Alba no ayudaron a que el desenlace final fuera diferente. “No me vale esto, Alba, no te iba a ser infiel, te quiero, pero me quiero a mí por encima de todo”, señaló el joven.

Además, las imágenes de su paso por la isla no ayudaron a que los ánimos se templaran y Gerard se planteara tomar otra decisión. Cuando Sandra les preguntó cómo querían abandonar La Isla de las Tentaciones, las respuestas fueron muy diferentes. Alba apostó por irse de la mano de Gerard, pero este no compartió su deseo.

“Esto me está costando la felicidad”, explicó, cansado de que su relación esté marcada por la desconfianza. “Vinimos aquí a solucionar unos problemas que no vamos a arreglar fuera de aquí, no puedo más, me voy solo”, sentenció. Alba, envuelta en lágrimas, aceptó la decisión de Gerard y ambos salieron por separado de La Isla de las Tentaciones.