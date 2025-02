Última hora sobre Andrea, de ‘La Isla de las Tentaciones’: ningú esperava el succeït

La Isla de las Tentaciones segueix el seu curs i en els últims dies l'audiència ha estat testimoni de plors, crits, i fins i tot alguna situació inesperada. La vuitena edició del reality de Telecinco s'ha convertit a més en una de les més tòrrides que es recorden. Per si això fos poc, cal destacar la fugida d'Andrea a la recerca de Joel.

El cert és que la connexió entre el nuvi d'Andrea i Nataly és tan evident que ell fins i tot va arribar a dubtar dels seus sentiments per la seva parella. Després d'una festa a 'Villa Montaña' Joel queia finalment en la temptació amb la soltera després de quedar-se sols molt a prop del jacuzzi. Finalment, les càmeres eren testimoni de la imatge d'ambdós besant-se.

Un fet que feia saltar l'alarma a 'Villa Playa', el que revolucionava la casa i Andrea no trigava a reaccionar. "Cada vegada m'afecta més la llum de la temptació quan sona, tinc aquesta cosa aquí que Joel pot estar avançant amb Nataly", reconeixia.

Andrea ha demostrat que confia en Joel

La concursant no amagava els seus dubtes sobre el que pogués estar fent el seu nuvi d'amagat. "Tinc aquesta por que pugui anar avançant amb ella i que pugui arribar al petó. No sé si la meva ment faria clic o m'enfonsaria ja del tot", deixava caure Andrea sobre el que intuïa que estava succeint a l'altre costat.

Mentrestant, Joel donava via lliure als seus sentiments. "Espero no penedir-me d'això després", deixava anar. I afegia després: "He de pensar en mi ara mateix, he de ser egoista".

El concursant reconeixia davant les càmeres tenir el cap fet un embolic: "És veritat que tampoc deixo de pensar en Andrea", va admetre. Unes paraules amb les quals deixava clar que no s'havia oblidat de la seva noia. Les imatges d'Andrea fugint de Villa Playa confirmen la seva impaciència per conèixer què estava succeint a l'altre costat.

La barcelonina i el seu nuvi van arribar a La Isla de las Tentaciones per demostrar-se el que significaven l'un per l'altre.

Joel va deixar clar fa dies que és capaç de viure sense Andrea

La seva relació va començar fa tres anys, però, poc després de començar Andrea va trencar amb Joel perquè el veia una persona molt dependent. Un lapsus que ella va aprofitar per conèixer més gent, atès que no sabia si tornaria amb Joel. Mentrestant, ell va intentar canviar perquè poguessin reprendre la seva relació.

Finalment van tornar, però amb una relació una mica inestable, atès que a Andrea li costa parlar sobre el que sent.

Fa uns dies l'entrenador personal sorprenia tothom amb una reflexió. Joel deixava clar que trobava a faltar Andrea, però admetia que tenia una sensació "estranya". "M'estic adonant que estic més fort i que puc estar sol, això és una cosa que jo abans no podia ni de broma".

Ara tot apunta que el vincle entre la parella formada per Joel i Andrea podria canviar de rumb.