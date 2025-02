Comunicado urgente de 'La Isla de las Tentaciones' sobre Montoya: 'Yo nunca he…'

La Isla de las Tentaciones ha regresado a la parrilla de Telecinco con un nuevo comunicado urgente sobre Montoya. La organización ha emitido unas duras imágenes del concursante durante su última hoguera: “Yo nunca he estado enamorado y me está rompiendo, no puedo más”.

Este lunes, 3 de febrero, La Isla de las Tentaciones ha vuelto a hacer saltar todas las alarmas, y todo a raíz de la preocupante escena que ha protagonizado el andaluz. Y es que, a tal punto ha llegado esta situación, que el joven ha sufrido un preocupante ataque de ansiedad a orillas de la playa.

Tras la gran decepción que se llevó la semana pasada, Montoya se ha enfrentado a una nueva e impactante tanda de vídeos protagonizados por Anita. En ella, el concursante de La Isla de las Tentaciones ha podido apreciar la evolución que ha experimentado la relación de su novia y Manuel.

En la primera parte de su hoguera, ha visualizado el instante en que Anita sucumbía a la tentación de su tentador. Tanto es así que, tal y como se puede apreciar en el vídeo, ambos se han besado apasionadamente en el jacuzzi de Villa Playa.

“Estás haciendo el ridículo, tía. Qué vergüenza me das, qué vergüenza ajena”, ha asegurado Montoya, mientras rompía los botones de su camisa, preso del dolor y la frustración. Sin embargo, lo que menos se podía esperar es que esto iba a ser tan solo el principio.

A medida que iba avanzando el vídeo, la tensión de Montoya iba aumentando por momentos. Tanto es así que finalmente ha acabado dándole una patada a la mítica tablet de La Isla de las Tentaciones.

“Me cago en la p***, me voy de aquí”, ha gritado el concursante, mientras se alejaba del set de grabación. “¡Me has partido el alma!”, se ha podido escuchar mientras corría hacia la orilla de la playa.

La Isla de las Tentaciones hace saltar todas las alarmas alrededor de Montoya

Ante esta dura situación, Sandra Barneda no se lo ha pensado dos veces a la hora de ir en busca de Montoya. Pero al llegar a su encuentro, la presentadora de La Isla de las Tentaciones se ha encontrado con una preocupante escena.

En ella, hemos podido ver cómo el concursante de La Isla de las Tentaciones caía sobre la arena. “¿Se ha desmayado?”, se han preguntado el resto de sus compañeros, mientras la maestra de ceremonias le proporcionaba una botella de agua para calmarlo.

“Me ha roto, Sandra… A toda mi familia, eso era lo que quería. Y yo portándome bien todo el rato, aguantando la tentación[…]Le estoy demostrando mucho respeto. Yo nunca he estado enamorado y me está rompiendo, no puedo más”, le ha asegurado Montoya a Sandra entre lágrimas.

El concursante de La Isla de las Tentaciones no puede entender cómo Anita “se está enamorando de una persona que lleva tres días aquí”. “Un tío que tiene el currículum más largo que... Si se ha enamorado, me ha hecho un favor para darme cuenta de quién es realmente, pero no me lo puedo creer”, ha añadido.

Una vez han regresado a la hoguera, Montoya ha querido pedir perdón por esta escena. Sin embargo, sus nervios han vuelto a alterarse cuando Sandra Barneda le ha confirmado que había más imágenes para él.

El concursante ha podido ver el masaje que Manuel le ha dado a Anita en su cama: “Gracias, La Isla de las Tentaciones, por esto. En la segunda hoguera, una relación de un año… No tengo nada más que decir. Mi respuesta ya la he encontrado… No puedo más, estoy roto”, ha asegurado.

No obstante, cuando parecía que el sufrimiento había acabado para Montoya, ha pasado algo inesperado: ha visto un vídeo de Anita y el resto de habitantes de Villa Playa quemando su muñeco. Una escena que, como era de esperar, ha provocado el rechazo de todos los concursantes de La Isla de las Tentaciones.