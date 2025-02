Gran sorpresa en ‘La isla de las tentaciones’ tras lo sucedido entre Andrea y Bayan

La isla de las tentaciones ha dejado a sus seguidores sin palabras al desvelar en su último avance qué ha sucedido entre Andrea y Bayan. Tal y como se puede apreciar, ambas mujeres protagonizan un acalorado desencuentro por uno de los solteros: “Si eres así de niñata…”.

El pasado lunes, 27 de enero, este conocido reality regresó a la parrilla de Telecinco con una nueva y esperada entrega. En ella, pudimos ver la hoguera de confrontación de Alba y Gerard, un cara a cara que acabó con la ruptura de esta pareja.

Sin embargo, hubo dos personas que también lograron captar la atención de los espectadores de La isla de las tentaciones. Y es que, según hemos podido ver en el avance inédito, Andrea y Bayan protagonizarán un duro enfrentamiento en el siguiente programa.

Dicho desencuentro tiene su origen en la última elección de citas. Durante la última emisión de este famoso reality, pudimos ver cómo las habitantes de Villa Playa escogían a uno de los solteros para disfrutar de una divertida actividad.

En este momento, y a diferencia de la última vez, Bayan decidió darle su segunda cita a Torres en vez de a Borja. Motivo por el que Andrea aprovechó la ocasión para pasar tiempo con él, ya que, desde el principio, lo consideró “el más guapo”.

Sin embargo, lo que menos se esperaban los televidentes era que este gesto iba a provocar la guerra entre estas dos protagonistas de la temporada. Tanto es así que, tras el reparto de citas, llegó una fiesta que lo cambió todo.

La isla de las tentaciones sorprende con imágenes inéditas de Andrea y Bayan

Desde el principio de la fiesta, tanto Bayan y Andrea se mostraron algo distantes, motivo por el que la novia de Eros no dudó en acercarse a ella. Durante su conversación, Bayan le dijo a su compañera que Borja no le parece el chico adecuado: “Se conforma con cualquiera. Eso no lo quiero para ti”.

Como era de esperar, y según se puede ver en el avance exclusivo que ha compartido el equipo de La isla de las tentaciones, la tensión entre ellas fue en aumento. Tanto es así que Bayan terminó enfrentándose al soltero y le dejó las cosas claras.

“No me tires de la lengua. No sé a qué nube te has subido, pero yo te la bajo rápido”, le dice la novia de Eros al nuevo tentador de Andrea. Sin embargo, esta conversación tan solo sirvió para que la distancia entre ellas se hiciera más grande.

De hecho, Bayan no se lo piensa dos veces a la hora de expresar en voz alta su malestar, momento en el que carga duramente contra su compañera de edición.

“Si tú eres así de niñata y actúas así, yo no voy a ir a decirte que estás siendo niñata. No me gusta la gente que no va de cara”, comenta con algunos tentadores.

Tras ver la tensa situación que se ha generado entre ellas, Borja decide hablar con Andrea para tratar de tranquilizarla. “A ti no te van a machacar tampoco, ¿sabes? Por eso, como que te he defendido”. No obstante, ella prefiere mantenerse al margen: “Ya, pero es que no quiero meterme”, zanjó.