El último movimiento de Terelu Campos que ha dejado KO a Kiko Hernández: 'Eres una…'

El programa Ni que fuéramos ha vivido un momento inesperado, Kiko Hernández ha sorprendido a todos con una revelación impactante. Nadie se lo esperaba y es que Kiko Hernández ha destapado en directo el último movimiento de Terelu Campos. Además, Kiko Hernández ha enviado un mensaje a Terelu Campos donde ha confesado que: "Eres una chica Top".

“Terelu llamó ayer”, ha confesado el colaborador. María Patiño, intrigada, ha querido saber más. “¿A dónde ha llamado?”, ha preguntado.

Kiko Hernández ha dejado a todos boquiabiertos con su respuesta: “Aquí, a Ni que fuéramos”. La sorpresa ha sido total, nadie entendía el motivo de la llamada. María Patiño, insistente, ha querido saber cómo Kiko lo sabía: “¿Y tú cómo lo sabes?”, ha preguntado.

Kiko Hernández destapa el gran gesto que ha tenido Terelu Campos

El colaborador ha explicado el contexto: “Me he enterado porque hoy era el juicio de Gustavo, su chófer. Yo tenía que ir como testigo protegido. Y Terelu ha llamado para decir que hoy no tenía el juicio”, ha contado Kiko Hernández.

Las palabras de Kiko han dejado a todos sin habla. Su relación con Terelu Campos ha sido siempre complicada. Nadie esperaba este gesto por su parte.

Con su característica ironía, Kiko ha reaccionado: “Gracias Terelu, te quiero, se nota que eres una chica Top, que me quieres y que te quiero. En el fondo nos queremos. Has tenido el detalle de llamar a un compañero para avisarme de que hoy no tenía el juicio, que por cierto, no me ha demandado a mí”, ha dicho entre risas.

Este inesperado gesto de Terelu ha dado mucho que hablar. El programa ha seguido comentando el sorprendente momento. La relación entre Terelu y Kiko podría haber dado un giro inesperado.

Nadie se esperaba la llamada de Terelu Campos a Kiko Hernández

El ambiente en el plató ha sido de pura incredulidad. Los colaboradores han debatido sobre las verdaderas intenciones de Terelu. Algunos creen que podría ser un acercamiento, aunque otros piensan que simplemente ha querido cumplir con un deber moral.

Mientras tanto, las redes sociales han ardido con comentarios sobre el suceso. Seguidores de ambos han opinado sobre la inesperada llamada. Algunos han celebrado el gesto de Terelu, mientras otros han dudado de sus intenciones reales.

En los próximos días, se espera que ambos aclaren su postura. El programa seguirá analizando las repercusiones de este inesperado giro. Mientras tanto, los espectadores están atentos a los próximos movimientos de Terelu y Kiko.