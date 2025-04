Última hora de Sheila Devil (Camilo Blanes): confirman la noticia más desagradable

Sheila Devil, antes conocida como Camilo Blanes, continúa sumida en una profunda crisis personal que ha afectado no solo a su salud. La hija de Camilo Sesto fue la única persona que aparecía en la herencia del cantante fallecido en 2019. Sin embargo, a estas alturas Devil ha dilapidado la mitad de la fortuna que recibió como heredera.

Así lo asegura el paparazzi Jordi Martín, quien ha explicado que Camilín se habría gastado varios millones de euros que restar a lo que le dejó su padre. “Las cantidades que está gastando de dinero son una auténtica brutalidad", explicó el citado paparazzi catalán.

Si bien asegura que recibió 10 millones cuando falleció su padre Camilo Sesto, "de esos 10 millones tan solo le quedan 4 millones”, explicó Martín en su canal de YouTube.

Sheila Devil no es consciente de la cantidad de la herencia de su padre que ha gastado

En el mismo vídeo, además, recordó que la madre de Camilo Blanes ya no sabe qué hacer. Lourdes Ornelas lleva años denunciando una situación que ha llevado a su hijo al límite. Jordi Martín, en comunicación con la mexicana, ha explicado que esta "ya no tiene fuerzas para luchar".

Ornelas lo ha intentado todo. Incluso ha contactado con las autoridades para poner cara y nombre a los traficantes que acuden a casa de su hijo a venderle sustancias estupefacientes.

"Me dice que la Policía no hace absolutamente nada", apuntó Martín, dejando claro que la que fuera pareja de Camilo Sesto pidió a un juez que inhabilite a su hija. Algo que no logró.

Lo último que se ha sabido de Sheila, como quieren que la llamen ahora, es que sus adicciones están afectando también a su memoria. Si hace varias semanas afirmaba que su verdadera madre era Rocío Dúrcal, ahora ha asegurado que no sabe quién es Camilo Sesto.

Martín, además, ha desvelado que Devil está recibiendo tratamiento en un hospital de la capital. "Me han hecho llegar documentos de su historial clínico, que he enviado a su madre…", explicaba el paparazzi. Un hecho que podría constituir un delito por parte del personal sanitario al haber filtrado documentación confidencial.

Lourdes Ornelas se ha asesorado para pedir la incapacidad de su hija

"Tiene un problema gravísimo de adicciones y, además, una enfermedad que no voy a revelar", soltaba Jordi Martín. Así, la espiral en la que lleva años sumida la hija de Camilo Sesto está provocando que sus seres queridos caigan en el olvido.

Según su madre, la principal enfermedad que padece Sheila es la adicción que está teniendo un impacto significativo en su calidad de vida. En los últimos años, Sheila ha perdido peso y se muestra con un estado físico y mental alarmante, incluso se le han visto algunas heridas en el cuerpo.

Hace unas semanas Devil fue detenida por presunto tráfico de estupefacientes. Un hecho tras el que Lourdes Ornelas pidió consejo judicial para buscar la incapacitación de su hija. Sin embargo, la ausencia de un informe médico forense que determine el grado de afectación psicológica podría alargar esta situación ya de por sí complicada.