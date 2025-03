Tras todas las polémicas que ha protagonizado en los últimos días, ha salido a la luz un revelador dato relacionado con el dinero que Sheila Devil heredó de Camilo Sesto. “Podría ir a un banco y pedir un millón de euros de hipoteca”, ha confirmado un conocido periodista de nuestro país.

No hay ninguna duda de que la situación de la hija de Lourdes Ornelas cada vez es más preocupante y dramática. Tanto es así que, después de varias semanas desaparecida de las redes sociales, el pasado 25 de febrero saltaron todas las alarmas a su alrededor.

Tal y como trascendió aquel día, Sheila Devil fue detenida de madrugada por posesión de drogas y tráfico de estupefacientes. La policía sorprendió a la heredera de Camilo Sesto en posesión de 12 gramos de cocaína, por lo que fue trasladada a comisaría.

Un golpe que, como era de esperar, ha sido especialmente duro para su madre, Lourdes Ornelas, cuya preocupación por el estado de su hija no deja de aumentar.

Ahora, y con todo este tema de plena actualidad, muchos se preguntan si el dinero que Sheila Devil heredó de Camilo Sesto está en peligro. Una duda que acaba de ser resuelta por Luis Pliego, director de Lecturas.

Se desvela un dato sobre el patrimonio que Sheila Devil heredó de Camilo Sesto

Según ha podido saber en exclusiva la citada revista, a pesar de su nada recomendable estilo de vida, el valioso patrimonio que heredó de su padre permanece intacto. Y todo gracias al papel que está desempeñando Lourdes Ornelas.

Tal y como ha trascendido en todos estos años, Sheila Devil es la única heredera de la gran fortuna que amasó su padre, Camilo Sesto, a lo largo de su vida. Un valioso patrimonio, tanto económico como inmobiliario, que ahora recae sobre sus manos.

Sin embargo, a diferencia de lo que muchos podrían pensar, la joven aún conserva la totalidad de los bienes que le fueron legados después de la muerte de su padre. Un dato que resulta sorprendente, dado su actual situación personal.

No obstante, esto no hubiera sido posible de no haber sido por el férreo control que está llevando a cabo Lourdes Ornelas para mantener intacta la herencia de Sheila Devil.

Ella es quien se encarga de velar tanto por el bienestar de su hija como por la preservación de su patrimonio. Gracias a esta estricta gestión, la heredera de Camilo Sesto puede presumir de que el legado del cantante sigue intacto.

“Se ha hablado de toda la panda que rodea a Sheila. La verdad es que está todo intacto, la herencia está a salvo”, ha confirmado el periodista Luis Pliego. Tanto es así que, a pesar de las polémicas y de sus malas compañías, Sheila Devil “no ha perdido nada”.

“La madre sigue siendo administradora única y supervisa las cuentas[…]Tiene su patrimonio intacto y podría disponer de él mañana mismo. Podría ir a un banco y pedir un millón de euros de hipoteca”.

No obstante, y a pesar de que puede acceder a su herencia en cualquier momento, por ahora Sheila Devil “no lo ha hecho”. Detalle que, según el comunicador, podría ser un indicativo de que es un tema que “está controlando”.