Sorpresa en 'Supervivientes' con la confesión de Montoya sobre Álvaro Muñoz Escassi

Montoya ha vuelto a dejar sin palabras a la audiencia de Supervivientes con la última confesión que ha desvelado sobre Álvaro Muñoz Escassi. Sin pelos en la lengua, el concursante ha compartido la advertencia que le hicieron sobre el jinete antes de comenzar la aventura.

Si hay algo que caracteriza a Montoya es su claridad a la hora de opinar sobre sus compañeros. Y prueba de ello es uno de los últimos comentarios que ha hecho sobre Escassi, momento en el que ha dejado al descubierto una de sus estrategias dentro del reality.

Durante una conversación con Carmen Alcayde, su gran amiga y apoyo en Supervivientes 2025, Montoya le ha confesado la advertencia que recibió sobre el jinete justo antes de unirse al reality.

“Una persona me dijo que, cuando me viera, era capaz, con tal de llevarnos bien, de decirme que tenía algún familiar de mi tierra”, ha asegurado el exnovio de Anita. Unas advertencias que, según parece, se han cumplido.

Y es que, tal y como ha confirmado Montoya, desde el inicio de esta nueva edición de Supervivientes, Álvaro Muñoz Escassi intentó acercarse a él con esta técnica. Tanto es así que, según le ha confesado el sevillano a su amiga, “cuando nos vimos, él me dijo que su madre era de Utrera”.

Montoya sorprende a los seguidores de Supervivientes al desvelar un dato sobre Álvaro Muñoz Escassi

Con este comentario, Montoya pudo comprobar que las advertencias que recibió antes de viajar a Honduras sobre Álvaro Muñoz Escassi eran ciertas. Una situación que, como era de esperar, ha generado una gran confusión en el exnovio de Anita.

Tanto es así que, en lugar de generarse esa confianza que el jinete buscaba supuestamente, ha sucedido todo lo contrario. Tal y como le ha confesado el sevillano a Carmen Alcayde, sus sospechas hacia el empresario han aumentado de forma considerable.

“Yo me he criado en Utrera y me huele a que eso es mentira. No lo he visto por allí en la vida”, le ha confesado Montoya a la colaboradora de televisión, dejando al descubierto la desconfianza que ha generado hacia él.

Con estas declaraciones, Montoya ha puesto en duda la sinceridad de Álvaro Muñoz Escassi, sospechando que sus palabras no sean más que una estrategia para ganarse su confianza. Y todo por la fama y repercusión que se generó a su alrededor antes de su llegada a Supervivientes 2025.