Última hora de Sheila Devil (Camilo Blanes): confirmen la notícia més desagradable

Sheila Devil, abans coneguda com a Camilo Blanes, continua submergida en una profunda crisi personal que ha afectat no només la seva salut. La filla de Camilo Sesto va ser l'única persona que apareixia en l'herència del cantant mort el 2019. No obstant això, a aquestes altures Devil ha dilapidat la meitat de la fortuna que va rebre com a hereva.

Així ho assegura el paparazzi Jordi Martín, qui ha explicat que Camilín s'hauria gastat diversos milions d'euros que resten al que li va deixar el seu pare. "Les quantitats que està gastant de diners són una autèntica brutalitat", va explicar el citat paparazzi català.

Si bé assegura que va rebre 10 milions quan va morir el seu pare Camilo Sesto, "d'aquests 10 milions tan sols li queden 4 milions", va explicar Martín en el seu canal de YouTube.

Sheila Devil no és conscient de la quantitat de l'herència del seu pare que ha gastat

En el mateix vídeo, a més, va recordar que la mare de Camilo Blanes ja no sap què fer. Lourdes Ornelas porta anys denunciant una situació que ha portat el seu fill al límit. Jordi Martín, en comunicació amb la mexicana, ha explicat que aquesta "ja no té forces per lluitar".

Ornelas ho ha intentat tot. Fins i tot ha contactat amb les autoritats per posar cara i nom als traficants que acudeixen a casa del seu fill a vendre-li substàncies estupefaents.

"Em diu que la Policia no fa absolutament res", va apuntar Martín, deixant clar que la que va ser parella de Camilo Sesto va demanar a un jutge que inhabiliti la seva filla. Una cosa que no va aconseguir.

L'últim que s'ha sabut de Sheila, com volen que la cridin ara, és que les seves addiccions estan afectant també la seva memòria. Si fa diverses setmanes afirmava que la seva veritable mare era Rocío Dúrcal, ara ha assegurat que no sap qui és Camilo Sesto.

Martín, a més, ha revelat que Devil està rebent tractament en un hospital de la capital. "M'han fet arribar documents del seu historial clínic, que he enviat a la seva mare...", explicava el paparazzi. Un fet que podria constituir un delicte per part del personal sanitari en haver filtrat documentació confidencial.

Lourdes Ornelas s'ha assessorat per demanar la incapacitat de la seva filla

"Té un problema gravíssim d'addiccions i, a més, una malaltia que no revelaré", deixava anar Jordi Martín. Així, l'espiral en la qual porta anys submergida la filla de Camilo Sesto està provocant que els seus éssers estimats caiguin en l'oblit.

Segons la seva mare, la principal malaltia que pateix Sheila és l'addicció que té un impacte significatiu en la seva qualitat de vida. En els últims anys, Sheila ha perdut pes i es mostra amb un estat físic i mental alarmant, fins i tot se li han vist algunes ferides al cos.

Fa unes setmanes Devil va ser detinguda per presumpte tràfic d'estupefaents. Un fet després del qual Lourdes Ornelas va demanar consell judicial per buscar la incapacitat de la seva filla. No obstant això, l'absència d'un informe mèdic forense que determini el grau d'afectació psicològica podria allargar aquesta situació ja per si mateixa complicada.