Jarro de agua fría para Camilo Blanes, ahora Sheila Devil: 'Su madre no puede…'

Camilo Blanes, también conocido como Sheila Devil, acaba de recibir un nuevo e inesperado mazazo por parte de Carmen Morales. La hija de Rocío Dúrcal no ha tenido ningún problema en pronunciarse sobre sus últimas declaraciones: “Su madre no puede hacer nada porque él no la está escuchando”.

Hace apenas unos días volvieron a saltar todas las alarmas alrededor del heredero de Camilo Sesto, y todo a raíz de la última y preocupante entrevista que le concedió a Pronto.

Aquel día, además de volver a dejar muy claro que él es una mujer, Camilo Blanes dejó sin palabras al periodista al asegurar que Lourdes Ornelas no es su “madre”. “Yo soy hija de Rocío Dúrcal”, afirmó Sheila Devil con firmeza.

Unas declaraciones que, como era de esperar, han generado un auténtico revuelo a su alrededor. Tanto es así que ahora Carmen Morales no ha tenido ningún problema en pronunciarse al respecto ante las cámaras de Europa Press:

“Su madre, desgraciadamente, no puede hacer nada porque él no la está escuchando. Entonces, lo que dice de Rocío Dúrcal es algo a lo que no hay que hacer caso... Es una estupidez en comparación con la gravedad de su situación”.

Hace años, antes del fallecimiento de Camilo Sesto, Sheila Devil mantuvo un vínculo muy cercano con Rocío Dúrcal y sus hijas. Por ese motivo, y a juzgar por sus declaraciones, no hay duda de que Carmen Morales está verdaderamente preocupada por él.

Un sentimiento que se ha visto reflejado en sus declaraciones ante la citada agencia de noticias. Tanto es así que, cuando le han preguntado por la afirmación de Camilo Blanes sobre Rocío Dúrcal, ha dejado claro que ni a ella ni a sus hermanos les ha molestado:

“¿Qué podemos decir? ¿Que si Rocío Dúrcal es su madre? Pero, por favor, qué tonterías son esas. Hay que centrarse en lo que realmente importa. Ese chico no está bien, y deberían preocuparse por ayudarlo en lugar de seguir alimentando esas absurdas especulaciones”.

Con estas palabras, Carmen ha dejado muy claro que para nada se ha sentido ofendida con las declaraciones de Camilo Blanes sobre Rocío Dúrcal. Y es que entiende perfectamente que Sheila Devil está pasando por una etapa difícil en su vida y que necesita ayuda de sus más allegados.

Antes de poner fin a su charla con los reporteros, la hija de la artista ha aprovechado la ocasión para verbalizar su gran preocupación por el hijo de Lourdes Ornelas:

“Le han pasado más cosas, creo que también oí que la habían detenido, y no sé qué más, una tras otra. El monopatín, en fin, es que es un no parar y es una pena… A mí me da mucha pena Camilo. Ojalá llegue alguien que no sea su madre, porque ahora mismo él le ha cogido manía”.