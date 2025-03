Firmes palabras de Lourdes Ornelas sobre el estado actual de Sheila Devil: 'Tiene…'

En el programa TardeAR han abordado un tema polémico: se ha hablado sobre un supuesto hijo ilegítimo de Camilo Sesto. Ricky García, periodista, ha asegurado que ha tenido contacto con el joven en cuestión. Lourdes Ornelas ha reaparecido en directo para desmentir dichas acusaciones y para dar la última hora sobre Sheila Devil: "Tiene que entrar en razón".

“He hablado con él y tengo una llamada en la que se demuestra todo”, ha declarado García, refiriéndose a la existencia del supuesto hijo no reconocido del cantante. Según el periodista, Lourdes Ornelas, madre de Sheila Devil, estaba al tanto de la existencia de este supuesto heredero. Sin embargo, Ornelas no ha tardado en desmentirlo.

Ha contactado con el programa en directo para negar cualquier relación con el tema. “Este señor no sé quién es, no he hablado con él. Ningún hijo de Camilo me preocupará porque ninguno es cierto”, ha afirmado tajante Lourdes.

Lourdes Ornelas reaparece en directo para dar la última hora sobre Sheila Devil

Más allá de este asunto, Lourdes Ornelas ha aprovechado la intervención para hablar sobre la situación de su hija, Sheila Devil. La joven enfrenta problemas legales tras haber sido interceptada por la policía en posesión de sustancias ilegales.

La preocupación de Lourdes ha sido evidente. “Ahí vamos poco a poco, no es fácil. Yo estoy pendiente de ella y ahora voy a su casa”, ha confesado.

La madre de Sheila ha dejado claro que su única prioridad es su hija. “A mí lo único que me preocupa es mi hija, que es a quien adoraba Camilo y ella solo me tiene a mí”, ha manifestado con evidente angustia.

Lourdes Ornelas ha confirmado que Sheila Devil no está mejorando en cuanto a sus adicciones

Lourdes ha revelado que no ha visto mejoría en Sheila. “No, espero que entre en razón, si no entra en razón es un tema muy difícil”, ha admitido con pesar.

Con estas declaraciones, Lourdes Ornelas ha demostrado ser la única persona al cuidado de Sheila Devil en estos momentos. Su testimonio ha dejado en evidencia la difícil situación que atraviesan madre e hija.

Mientras tanto, la polémica sobre el supuesto hijo ilegítimo de Camilo Sesto sigue abierta, pero Lourdes ha sido clara: no le da credibilidad. Su única preocupación es Sheila y su bienestar. La situación sigue siendo incierta, pero Lourdes se mantiene firme, dispuesta a apoyar a su hija en este momento crítico.