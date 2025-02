Juan Carlos I recibe un mensaje de Bárbara Rey que pocos esperaban: 'Yo no soy...'

Bárbara Rey ha vuelto a dejar a todos sin palabras con el último y revelador gesto que le ha enviado a Juan Carlos I durante la celebración de su 75º cumpleaños. Sin pelos en la lengua, la vedette le ha dedicado al emérito una significativa canción: “Yo no soy ni reina, ni nadie que le confronte, pero sigo siendo el rey”.

Este domingo, 2 de febrero, Sofía Cristo logró sorprender a su madre con la gran fiesta de cumpleaños que le organizó en Madrid. Una cita a la que, como era de esperar, acudieron todos los amigos y seres queridos de Bárbara.

Entre los asistentes se encontraban sus amigas de Marbella y su hermana Petra, algo que Bárbara Rey no esperaba y que le hizo especial ilusión. Tanto es así que, incluso, no pudo evitar soltar alguna que otra lágrima.

Además, rostros conocidos como Lydia Lozano, Eduardo Navarrete, Benita[Maestro Joao], Rappel, Pipi Estrada, Marlene Mourreau o Luis Rollán no quisieron perderse esta cita por nada del mundo.

Sin embargo, pese a la ausencia de Ángel Cristo, lo que realmente llamó la atención fue el inesperado protagonismo que tuvo Juan Carlos I. Entre bromas, Bárbara Rey mencionó en varias ocasiones al monarca emérito.

De hecho, la vedette no tuvo reparos en bromear con la posibilidad de que se hubiese puesto en contacto con ella para felicitarla. “No me habría quedado calva para nada, habría sido lo correcto”.

No obstante, el momento más recordado de esta fiesta de cumpleaños fue cuando Bárbara Rey deleitó a todos sus invitados con una actuación. Una performance que estuvo repleta de indirectas hacia Juan Carlos I.

Juan Carlos I recibe unas inesperadas palabras de Bárbara Rey

Bárbara Rey no se lo pensó dos veces a la hora de compartir su alegría con todos los asistentes a su 75º cumpleaños. Tanto es así que no dudó en amenizar su fiesta como ella mejor sabe: a través de la música.

Bárbara se subió al escenario junto a un grupo de mariachis para interpretar la famosa canción de Vicente Fernández, Sigo siendo el rey. Aunque, eso sí, hizo algún que otro cambio en la letra para mandarle un inesperado mensaje a Juan Carlos I.

Tal y como se puede ver en el vídeo que ha publicado Europa Press, Bárbara Rey decidió sustituir la palabra “rey” por “reina” en algunas de las partes de este tema. Además, no tuvo reparos en mirar directamente a la cámara mientras le dedicaba esta indirecta a Juan Carlos:

“Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste. Y hoy no te vas a casar… Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley, yo no soy ni reina, ni nadie que le confronte, pero sigo siendo el rey”.