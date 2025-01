Sofía Cristo, hija de Bárbara Rey, suelta el bombazo sobre su guerra familiar: 'Ojalá'

Durante su última aparición pública, Sofía Cristo ha dejado a todos sin palabras con la última bomba que ha soltado sobre su sonada guerra familiar. La DJ no ha tenido reparos en asegurar ante la prensa que “ojalá” esta desagradable situación termine lo antes posible.

Ha pasado más de un año desde que Ángel Cristo se sentó por primera vez en un plató de televisión para poner entre las cuerdas a su madre. En este tiempo, el exsuperviviente ha contado, entre otras muchas cosas, cómo ha sido su relación con Bárbara Rey o algunos datos sobre el chantaje que le hizo al emérito.

Desde entonces, el cruce de reproches entre los miembros de esta mediática familia ha sido constante. Tanto es así que, incluso, Sofía Cristo llegó a anunciar públicamente que ella y su madre iban a tomar medidas legales contra su hermano.

Ahora, días después de la última entrevista televisiva de Bárbara Rey, la DJ ha reaparecido públicamente. Este jueves, 23 de enero, la joven ha acudido a Torrevieja se vive, una fiesta que ha organizado el diseñador Eduardo Navarrete para promocionar dicha localidad en FITUR.

Como era de esperar, Sofía Cristo no ha tenido ningún problema en responder a todas las cuestiones de los medios de comunicación, entre ellas, las relacionadas con su sonada guerra familiar.

Tras asegurar que no tiene nada que decir de la defensa de su madre en ¡De Viernes!, la joven ha dejado muy claro que su reconciliación con Ángel Cristo es imposible. Sin embargo, tiene la esperanza de que en algún momento la paz vuelva a reinar dentro de su familia.

Sofía Cristo suelta un bombazo relacionado con la guerra protagonizada por Bárbara Rey y Ángel Cristo

Sofía Cristo ha sido la encargada de ponerle música a este importante evento en el que, además, ha coincidido con Jenny Llada, la actual enemiga de Bárbara Rey. Sin embargo, y a pesar de su misión, no ha tenido ningún problema en responder a todas las cuestiones de los reporteros.

En todo momento, y en un intento por no generar más polémica, la hija de Bárbara Rey ha evitado pronunciarse sobre algunas de las preguntas relacionadas con su guerra familiar. No obstante, ha dejado entrever que ya no considera a Ángel Cristo parte de su familia:

“Tengo el foco superpuesto en mi camino, que es mi trayectoria profesional. Una familia que quiero y adoro, que es mi madre, los amigos que yo he elegido y mi pareja, que es la persona que me coge de la mano cada día... Y mi gata, porque Adelita se ha marchado ya”.

Además, Sofía Cristo no se lo ha pensado dos veces a la hora de asegurar que no cree en las segundas oportunidades. De esta forma, le ha cerrado la puerta a una posible reconciliación con su hermano.

Sin embargo, la hija de Bárbara Rey ha añadido que le gustaría acabar con esta guerra de una vez por todas: “Por Dios, ojalá. No hay que firmar, claro. Sí, sí”.