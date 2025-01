Ágatha Ruiz de la Prada recibe un duro mensaje de Bárbara Rey: 'Una que no se ducha'

Bárbara Rey ha regresado a las redes sociales para sentenciar las declaraciones que Ágatha Ruiz de la Prada ha hecho durante su última intervención televisiva. Esta conocida vedette no ha tenido reparos en mandarle un duro mensaje a través de su perfil de Instagram: “Estás viviendo como una que no se lava, que no ducha”.

El pasado sábado, 18 de enero, la diseñadora de moda acudió al programa Fiesta para promocionar su último libro, Todo por un plan. Durante su visita al plató de Telecinco, habló también sobre el momento personal que actualmente está atravesando.

Ágatha Ruiz de la Prada no tuvo ningún problema en asegurar que, dentro de poco, tiene pensado cambiar su lugar de residencia. Momento en el que se produjo el desafortunado comentario por el que ahora está siendo duramente criticada en redes sociales.

Tal y como ella misma confirmó, aún no estaba instalada en su nuevo hogar, motivo por el que actualmente está viviendo en su casa “vieja”, la cual está totalmente “desmantelada”. “Estoy viviendo como las gitanas, no tengo de nada, ni luces, ni cocina, ni lavabo, ni sofá”, añadió a continuación.

Como era de esperar, las palabras de Ágatha Ruiz de la Prada no han tardado en generar un gran revuelo en redes sociales. De hecho, rostros tan conocidos como la cantante Lolita no han tardado en cargar duramente contra ella a través de su perfil de Instagram.

Tan solo unas horas después, la hija de ‘la Faraona’ ha compartido un revelador post con todos sus seguidores. En él, se puede ver el fragmento de dicha entrevista junto a su propia reflexión sobre lo sucedido: “Te has pasado 100 pueblos. Basta de racismo”.

Una publicación que no ha pasado desapercibida para Bárbara Rey. Tanto es así que no se lo ha pensado dos veces a la hora de mandarle un duro mensaje a Ágatha Ruiz de la Prada. “Estás viviendo como una que no se lava”, ha asegurado de forma tajante la artista.

Bárbara Rey carga duramente contra Ágatha Ruiz de la Prada

Nada más hacerse eco de la publicación de Lolita en Instagram, Bárbara Rey no ha dudado en reaccionar ante el resto de esta comunidad. Momento que ha aprovechado para sentenciar el desafortunado comentario que ha hecho Ágatha Ruiz de la Prada:

“Mis amigas gitanas tienen cocina, lavabo, sofá y son muy limpias. Si estás viviendo así, no estás viviendo como una gitana, estás viviendo como una que no se lava, que no se ducha, que no cocina... O sea, un poco guarrilla más bien, no como una gitana”.

Sin embargo, Bárbara Rey no ha sido la única en reaccionar a las palabras de Ágatha Ruiz de la Prada. Tanto es así que otros rostros conocidos, como el actor y director Paco León, también han decidido apoyar el post de Lolita:

“El racismo está en todo, en que ni se dé cuenta de la barbaridad que ha dicho. Que Emma tampoco le señale lo ofensivo del comentario. Que haya gente que le parezca sacar de contexto el ofenderse”.

Por su parte, la propia Lolita se ha mostrado muy crítica con la diseñadora de moda. “La verdad, te consideraba una mujer íntegra, pero veo que no”, ha asegurado en su publicación. “Qué decepción… Soy gitana y no me gustan esos comentarios ni que una presentadora los deje pasar”, ha añadido a continuación.