Jorge Javier Vázquez, en shock: han filtrado un concursante de ‘Supervivientes 2025’

Jorge Javier Vázquez se ha llevado una sorpresa completamente inesperada. Uno de sus compañeros ha filtrado el nombre de un posible concursante de Supervivientes 2025. Todo ocurrió en pleno directo de Vamos a ver.

El pasado miércoles, 29 de enero, los colaboradores del programa hablaron sobre el llamativo paso de Álex Ghita por la casa de GH Dúo. Pero una confesión inesperada acaparó toda la atención.

Además, aprovecharon la ocasión para analizar con detalle el gran revuelo que el entrenador personal causó durante la emisión de GH Dúo: Límite 48 horas. Un programa presentado por Ion Aramendi.

El joven intervino en el programa a través de una conexión telemática, mientras que su ex, Adara Molinero, se encontraba en el plató. Sin embargo, y aunque no tuvo la oportunidad de estar allí, esto no le impidió a Álex Ghita enfrentarse a todos sus detractores.

Como era de esperar, este momento generó todo tipo de reacciones entre los colaboradores de Vamos a ver. Pero sin duda, la que más llamó la atención fue la del periodista Pepe del Real, y todo por la confesión que hizo sobre el reality presentado por Jorge Javier Vázquez.

Tras asegurar que, a raíz de sus conflictos dentro de GH Dúo, “nadie va a querer entrenar con él”, el colaborador no tuvo reparos en proponerle para Supervivientes. “Pero yo le veo como claro candidato para Supervivientes 2025”, añadió a continuación.

Jorge Javier Vázquez se queda en shock al ver que han filtrado el nombre de un posible concursante

La nueva edición del reality de supervivencia más famoso de la televisión de nuestro país está a un paso de dar su pistoletazo de salida. Y, como ha pasado en otras ocasiones, ya se ha comenzado a especular con los famosos que este año viajarán a Honduras.

Sin embargo, lo que menos se esperaba Jorge Javier Vázquez era que Pepe del Real iba a poner el foco sobre Álex Ghita. Tanto es así que no se lo pensó dos veces a la hora de sugerirlo como “claro candidato para Supervivientes 2025”.

No hay duda de que el paso del ex de Adara Molinero por la casa de Guadalix de la Sierra no ha pasado nada desapercibido. De hecho, desde el primer momento, el entrenador ha sido cuestionado y apoyado a partes iguales.

Sin embargo, el pasado miércoles, la gran mayoría de los colaboradores de Vamos a ver se posicionaron en su contra. “¿No se os han quitado las ganas de entrenar con este chico después de todas las que lía?”, preguntó en voz alta Cristina Tárrega.

Por su parte, y aunque piensa lo mismo que su compañera, Pepe del Real aprovechó esta ocasión. Ante esta situación, el colaborador quiso postular a Álex Ghita como candidato para el reality presentado por Jorge Javier Vázquez.

“Seguramente después de esto se va a Supervivientes”, aseguró el colaborador de televisión con seguridad. Unas palabras que dejaron entrever que él podría tener información de primera mano sobre su posible marcha a Honduras.

Aunque es complicado que Álex Ghita encadene dos realities consecutivos, lo cierto es que no sería descabellado. Y es que cabe destacar que algunos de sus compañeros de GH Dúo han tenido esta oportunidad.

Sea como sea, tendremos que esperar un poco más para saber si, finalmente, Jorge Javier Vázquez y su equipo van a contar con él para la nueva edición de Supervivientes.