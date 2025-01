Maribel Nadal, hermana de Rafa Nadal, da el paso definitivo: 'Es una gran…’

Tras años ocupando un discreto segundo plano, Maribel Nadal, hermana de Rafa Nadal, da el paso definitivo: ha concedido su primera entrevista. En ella, ha hablado sobre el importante papel que desempeña en uno de los mayores proyectos de su hermano: “Perpetuar el legado de Rafa es una gran responsabilidad”.

Durante todos estos años, y a pesar de su discreción, Maribel ha sido uno de los principales apoyos del tenista a lo largo de toda su carrera profesional. Tanto es así que, durante las últimas dos décadas, ha estado al frente de la Rafa Nadal Academy.

Ahora, tras la sonada retirada de su hermano, Maribel Nadal no se lo ha pensado dos veces a la hora de concederle una entrevista al diario El Mundo. Durante su charla, la hermana de Rafa Nadal ha hablado, entre otras cosas, sobre cuál es su misión como subdirectora general:

“La verdad es que no soy muy de cargos. Mi rol ha ido cambiando y evolucionando con el paso de los años, pero yo no me siento «subdirectora». Creo que soy una más del equipo”.

Maribel Nadal ha asegurado que, durante su jornada, se encarga de coordinar “con las diferentes áreas la estrategia, la planificación y la ejecución de proyectos”. Sobre todo con los departamentos de “marketing, comercial y expansión internacional”.

No obstante, y aunque lo que realmente le gustaría es pasar “el día pegada a las pistas de tenis y de pádel”, la realidad es que pasa “muchas horas en la oficina y de reuniones”.

Maribel Nadal concede su primera entrevista

Tal y como ha apuntado el periodista Abraham P. Romero, en los últimos años, el mayor proyecto de Rafa Nadal ha dado grandes pasos hacia adelante. Tanto es así que actualmente se ha convertido, no solo en un importante “centro tenístico”, sino también en “sede de torneos y programas educativos”.

Por eso, no ha querido dejar pasar la ocasión para preguntarle a Maribel Nadal en qué momento están ahora y cuáles son sus actuales objetivos. Cuestión que la actual subdirectora general de la Rafa Nadal Academy no ha tardado en despejar:

“Ha ido creciendo mucho desde que abrimos en 2016. Recuerdo que cuando empezamos con el proyecto en la oficina éramos cuatro personas y ahora somos más de 500”.

Además, Maribel Nadal ha señalado que “es muy bonito ver a tantas familias confiar en nosotros para la formación de sus hijos, tanto a nivel académico como deportivo”. “También ver a muchos jugadores amateurs que vienen a disfrutar de nuestras instalaciones”, ha añadido a continuación.

Tras esta bonita confesión, la hermana de Rafa Nadal ha asegurado que, “en Manacor, trabajamos muy duro para mantener la calidad del servicio y el ambiente familiar que nos caracteriza”. “Queremos que todos se sientan como en su casa”, ha matizado.

Por otro lado, y después de haber seguido su trayectoria profesional, el entrevistador no ha querido dejar pasar la ocasión de preguntarle a Maribel Nadal “de qué se siente más orgullosa”.

Tras asegurar que se siente “muy feliz por la carrera que ha tenido Rafa” y “muy agradecida de haberla podido vivir tan de cerca con él”, ha sido muy clara:

“Pero sobre todo me siento orgullosa por el legado que creo que ha dejado a nivel personal y humano. Por eso, para mí y para el equipo es una gran responsabilidad tratar de perpetuar su legado con la academia”.