La inesperada confesión de Ana Rosa Quintana sobre Jorge Javier Vázquez en 'TardeAR'

El programa TardeAR ha comenzado con una gran sorpresa. La emisión ha arrancado con la lectura de la carta abierta que Jorge Javier Vázquez ha escrito en la revista Lecturas sobre Ana Rosa Quintana. En ella, el presentador ha confesado sin tapujos sus sentimientos hacia su colega televisiva.

“No puedo con ella, somos la noche y el día y cada vez se acentúan más nuestras diferencias. La escucho y se me llevan los demonios. Me estalla la cabeza”, ha escrito Jorge Javier en su carta.

Sin embargo, también ha reconocido algo inesperado. “Cuando me encuentro con ella, me olvido de todo eso y se me vienen a la cabeza todos los buenos momentos que hemos vivido juntos. Que han sido miles”, ha añadido.

Las palabras de Ana Rosa Quintana sobre Jorge Javier Vázquez en TardeAR

Las palabras de Jorge Javier Vázquez han resonado con fuerza en el plató de TardeAR. Ana Rosa Quintana, lejos de ignorarlas, ha tomado la palabra y ha respondido con una confesión que nadie esperaba. “Son más de 30 años donde hemos estado juntos, nos hemos distanciado por cosas absurdas y yo se lo he dicho muchas veces”, ha reconocido Ana Rosa Quintana.

Sus palabras han sorprendido a la audiencia. La relación entre ambos siempre ha estado marcada por la tensión y la rivalidad.

Sin embargo, Ana Rosa ha continuado con su reflexión. “Ha habido tiros bien tirados. Nosotros hemos estado juntos y separados tantas veces”, ha afirmado.

Pero la confesión no se ha quedado ahí. Ana Rosa ha querido destacar la valía de Jorge Javier Vázquez como presentador.

Ana Rosa Quintana elogia a Jorge Javier Vázquez en TardeAR

“Cuando veo a Jorge, que para mí es un gran comunicador de nuestro país, yo se lo he dicho. Lo suyo es la rapidez, la ironía, y le he dicho que eso no lo pierda. Ahora creo que lo ha recuperado”, ha comentado con sinceridad.

Para finalizar, ha lanzado una frase que nadie esperaba escuchar. “Le tengo mucho cariño”, ha asegurado Ana Rosa. Con estas palabras, la periodista ha desmontado la imagen de enemistad irreconciliable que durante años han mostrado ante el público.

Lo que parecía un enfrentamiento eterno ha dado un giro inesperado. Ambos han demostrado que, más allá de sus diferencias, se admiran y se tienen cariño. Un momento televisivo que ha dejado a todos sin palabras y que, sin duda, será recordado por mucho tiempo.