El secreto de 'Supervivientes 2025' ve la luz sin el permiso de Jorge Javier Vázquez

Hace apenas unas horas, Sandra Barneda ha dejado al descubierto, sin permiso de Jorge Javier Vázquez, uno de los secretos mejor guardados de Supervivientes 2025. Durante un evento, no ha tenido reparos en confirmar ante la prensa si presentará o no la próxima edición del reality desde Honduras.

No hay ninguna duda de que esta conocida presentadora de televisión se ha convertido en una de las principales apuestas de Mediaset España. Y todo gracias al éxito que cosechan los formatos que presenta, entre ellos, La Isla de las Tentaciones.

Ahora, y con varios rumores relacionados con Supervivientes 2025 resonando con fuerza, Sandra Barneda no se lo ha pensado dos veces a la hora de hacer públicamente una inesperada confesión.

Este miércoles, 22 de enero, la periodista ha reaparecido en Madrid para asistir a Desbloquea el lado S de la vida, evento organizado por Samsung. Momento en el que, como era de esperar, no ha tenido ningún problema en responder a todas las preguntas de los reporteros.

Después de que Sandra Barneda asegurara que está pasando por un buen momento personal, una reportera de Europa Press le ha preguntado si este año la veremos “ligada a Supervivientes”. Duda que la compañera de Jorge Javier Vázquez no ha tardado en despejar:

“Espero que sí. O sea, mi vuelta es para quedarme, además tengo muchas ganas. Espero, aunque la televisión nunca se sabe, pero yo confío en que sí… Es uno de los grandes realities, para mí es el gran reality”.

No obstante, y sin permiso de Jorge Javier Vázquez, Sandra Barneda ha dejado muy claro que no viajará a Honduras para ocupar el puesto de Laura Madrueño: “No me veo”.

Sandra Barneda desvela, sin permiso de Jorge Javier Vázquez, el gran secreto de Supervivientes 2025

Sandra Barneda ha explicado los motivos por los que jamás se desplazaría hasta Honduras para presentar el reality. “Ya me voy a una isla[con La Isla de las Tentaciones], entonces ya es suficiente”, ha aclarado a continuación.

Por otra parte, la presentadora también ha confirmado que Supervivientes 2025 ya “está calentando motores” y que ya se “estará cocinando el casting”. “Sabéis que no es fácil, sobre todo, por las pruebas médicas”, ha añadido a continuación la presentadora de televisión.

No obstante, la compañera de Jorge Javier Vázquez ha dejado muy claro que por ahora desconoce cuándo esta nueva edición dará su pistoletazo de salida.

Finalmente, Sandra Barneda se ha mostrado muy contenta por el gran éxito que está cosechando la octava temporada de La Isla de las Tentaciones. Y es que, tal y como ha asegurado, están “rompiendo audímetros”.

“Es un formato que, realmente, está muy bien hecho y yo creo que seguimos queriendo pasárnoslo bien. Es un formato para estar con amigos, un formato con el que puedes interactuar en las redes sociales… Yo creo que también nos sentimos identificados, aunque muy poca gente lo diga”.

Como era de esperar, los reporteros han aprovechado la reflexión de Sandra Barneda para preguntarle si se ha sentido identificada con alguna de las parejas en algún momento. “Con muchas de las parejas, más que con las parejas, con cosas que han vivido cada uno”, ha respondido ella.