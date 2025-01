La dura respuesta de Álex Ghita a los últimos ataques de Adara Molinero: 'No sabe...'

Álex Ghita se convirtió en el último expulsado de GH Dúo y en el plató vio las declaraciones de su expareja, Adara Molinero. Desde que el entrenador empezó su aventura en Guadalix, Molinero se ha mostrado especialmente crítica con él, llevada por su truculento pasado sentimental. Como consecuencia, la respuesta de Álex fue muy dura: “No sabe terminar de otra manera”, sentenció al conocer los ataques de su ex.

Según Ghita, todas las rupturas de Adara han sido polémicas y la exazafata es incapaz de mantener una relación cordial con sus exnovios. “Ella es así, sabía que, si algún día terminábamos, por su parte iba a ser así”, explicó el exconcursante. Pero Ghita no solo se enfrentó a las declaraciones de Adara, también a las de su madre, Elena Rodríguez.

Álex Ghita se defiende de los ataques de Adara Molinero

Álex Ghita se despedía anoche de la casa de Guadalix tras ser el expulsado por la audiencia. El exnovio de Adara Molinero ponía así fin a su concurso y, lejos de lamentarlo, se alegró por ello. Los ánimos comienzan a caldearse en GH Dúo y Álex respiró aliviado al ver que no formaría parte de ninguna polémica.

No obstante, el entrenador se equivocó de lleno porque, nada más pisar el plató, Sobera le recibió con un vídeo de los ataques de Adara. Molinero ha sido especialmente crítica con su expareja, motivada más por su pasado sentimental que por el concurso de Ghita. De ahí que la respuesta de este fuera significativamente dura: “No sabe terminar de otra manera”, sentenció.

Álex utilizó la misma estrategia que Molinero y mencionó su pasado amoroso para defenderse de ella. Tal y como deslizó, la exazafata se siente a gusto en la polémica y es incapaz de terminar una relación de buenas maneras. Con todos sus exnovios, Adara ha terminado protagonizando grandes enfrentamientos y ahora le ha tocado a Álex Ghita.

“Ella es así, sabía que, si algún día terminábamos, por su parte iba a ser así”, explicó a Sobera lamentando la situación. “Yo he tenido otras parejas y nos llevamos superbién”, señaló.

Álex Ghita sentencia a Adara Molinero

Adara mantuvo en uno de los debates de Gran Hermano que se sentía utilizada por Ghita. Afirmó que el entrenador personal la estaba usando para acaparar la atención en el concurso y por eso no dejaba de mencionarla.

Álex vio estas declaraciones, así como la entrevista que Molinero dio en ¡De Viernes!, hablando sobre su romance. Tras ver las cosas feas que la exazafata dijo sobre él, llegó el turno de Ghita. Contó que no le sorprendía en absoluto la actitud de Adara y opinó que “sigue siendo la misma refunfuñona de siempre”.

Sin embargo, el programa todavía le tenía preparado algo más, pues Molinero no fue la única que cargó contra él. Elena Rodríguez, la madre de Adara, también se ha mostrado muy dura con el que un día fue su yerno.

La reacción del entrenador fue firme y volvió a reiterar que no le sorprendían nada esas imágenes, aunque reconocía que era “increíble”. “Se superan día a día, no sé cómo lo hacen, parece que se entrenan para ello”, afirmó.

El pasado amoroso de Adara siempre ha estado envuelto en polémica. Parece que la exazafata no sabe cómo terminar bien una relación y, a día de hoy, no mantiene una cordialidad con sus exparejas. El motivo puede ser que Molinero no tiene suerte en el amor y siempre acaba escogiendo a los menos indicados para ella.

Sea como fuere, Álex sabía que iba a ser imposible mantener una amistad con Adara tras la ruptura y no se ha equivocado.