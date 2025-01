Nadie esperaba la última confesión de Adara Molinero sobre Álex Ghita: 'Me sentí…'

Adara Molinero vuelve a dejar a más de uno sin palabras con la última e inesperada confesión que ha hecho sobre su ex, Álex Ghita. Con esa naturalidad que tanto la caracteriza, la colaboradora de televisión ha desvelado cómo vivió ella el enfrentamiento que protagonizaron su madre y el concursante: “Me sentí fatal”.

Durante su estancia en la casa de Guadalix de la Sierra, hemos podido ver a Álex hablando en varias ocasiones sobre su relación sentimental con Adara. Una historia de amor llena de altibajos que se terminó definitivamente durante el verano de 2024.

Como era de esperar, las confesiones de Álex Ghita no les sentaron nada bien a Adara Molinero y su círculo más cercano. Tanto es así que, tras la expulsión del concursante, se generó una fuerte discusión entre él y Elena Rodríguez.

“Eres un sinvergüenza, ni sientes ni padeces. Has ido largando lo más grande de ella para estar aquí, pues ya lo tienes. Olvídate de ella”, le dijo la madre de la colaboradora a su exyerno durante la gala de GH Dúo del pasado jueves, 23 de enero.

Ahora, una semana después de este desagradable desencuentro, ha sido la propia Adara Molinero la que ha dado un paso al frente para defender públicamente a su madre. Momento que ha aprovechado para hacer una última e inesperada confesión sobre Álex Ghita: “Me sentí fatal”.

Adara Molinero hace una inesperada confesión sobre Álex Ghita en pleno directo

Este martes, 28 de enero, Adara Molinero ha acudido a la última gala de GH Dúo: Límite 48 horas para pronunciarse sobre el fuerte desencuentro de Álex Ghita y su madre.

En cuanto Ion Aramendi le ha dado el turno, Adara Molinero no ha tenido reparos en compartir con todos los allí presentes cómo vivió ella este desagradable momento:

“La vi totalmente dolida, desbordada. No supo gestionar el tema, me sentí fatal. Hubiera entrado a plató, la hubiera cogido y la hubiera sacado con tal de que no lo hubiera seguido pasando mal”.

Además, y en un intento por no darle la oportunidad a Álex Ghita de réplica, Adara Molinero ha asegurado que “no le quiero decir nada, porque es lo que le gustaría”.

Por otra parte, la influencer ha vuelto a insistir en que su “madre lleva aguantando mucho dolor, que se esté hablando barbaridades de mí, está superada… Es que no podía más”. “Además, él disfrutó, la provocaba continuamente hasta que ella ya no pudo más”, ha añadido a continuación.

Tal y como ha recordado Adara Molinero, Álex Ghita llegó incluso a llamarla “señora” de forma reiterada ante los televidentes y “sacó a mi padre y eso fue un golpe bajo. Uno más de los suyos”.

“Este chico ha sacado la metralleta y está disparando a todo el que pueda para poder tener enfrentamientos y poder seguir en la televisión. Esa es su estrategia”, ha sentenciado Adara.