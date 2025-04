Descubren quién es el novio Paola Olmedo, ex de José María Almoguera: 'Es un…'

Queda al descubierto la identidad del nuevo novio de Paola Olmedo, persona con la que ha rehecho su vida tras divorciarse de José María Almoguera. “Es un hombre alfa”, aseguró ella misma durante su última exclusiva.

El 14 de mayo de 2022, el hijo de Carmen Borrego y Paola se dieron el ‘sí, quiero’ en una boda íntima celebrada en el municipio madrileño de Torrejón de Velasco. Aunque eso sí, fue documentada en exclusiva por la revista Lecturas.

Sin embargo, en marzo de 2024, solo nueve meses después del nacimiento de su primer hijo, José María Almoguera y Paola Olmedo anunciaron el fin de su matrimonio. Desde entonces, ambos han logrado rehacer sus vidas por separado.

Tanto es así que el colaborador de televisión encontró el amor dentro de la casa de GH Dúo junto a su compañera, María ‘la jerezana’. Mientras tanto, su exmujer volvió a enamorarse el pasado mes de enero.

Sin embargo, no ha sido hasta tres meses después cuando Paola Olmedo ha dado un paso más en su nueva relación. De hecho, la exnuera de Carmen Borrego ya comparte su día a día con su novio, quien pasa cada vez más tiempo en su casa.

Este miércoles, 2 de abril, Lecturas ha desvelado todo lo que la ex de José María Almoguera compartió con ellos sobre su actual pareja durante la última exclusiva que les concedió.

Paola Olmedo, exmujer de José María Almoguera, habla sin tapujos de su nuevo novio

Todo apunta a que Paola Olmedo ha hallado en su nueva pareja al compañero perfecto. Y prueba de ello son las declaraciones que hizo el pasado miércoles, 19 de marzo, en la citada revista.

Aquel día, la ex de José María Almoguera rompió su silencio para contar todos los detalles sobre su último paso por el quirófano. Momento que aprovechó para hablar como nunca antes sobre su actual pareja sentimental.

Tal y como aseguró Paola Olmedo, él ha sido un pilar fundamental durante todo el proceso de su impresionante transformación. Tanto es así que, incluso, la acompañó en el hospital mientras se sometía a una delicada cirugía para corregir sus serios problemas maxilofaciales.

Además, según desveló la exmujer de José María Almoguera en su entrevista, también fue el primero que vio los resultados de su operación tras casi siete horas en el quirófano:

“Fue el primero que me vio. Me abrazó, me empezó a dar un montón de besos, me decía: «Estás guapísima». Yo no me había visto todavía. Se ha comportado increíble en todo el proceso… No esperaba tanto de él, me he sentido muy querida”.

Por otro lado, Paola Olmedo no tuvo ningún problema en asegurar que es el hombre que siempre había deseado, algo que nunca logró encontrar en su ex, José María Almoguera.

“Necesitaba tener una relación con un hombre bastante maduro. Él sabe ya lo que es llevar una casa, unos hijos, ha pasado el mismo proceso que yo. Esa persona alfa no la he tenido en mi vida… José es muy bueno, muy buen chico”, añadió a continuación.