Inesperada confesión de Paola Olmedo, ex de José María Almoguera: 'Tenía problemas'

Después de un tiempo alejada del foco mediático, Paola Olmedo ha regresado a nuestras vidas con una inesperada exclusiva tras haber pasado por el quirófano. Completamente irreconocible, la ex de José María Almoguera ha confesado que se ha sometido a una nueva operación porque “tenía problemas” que le “afectaban a la garganta y al oído”.

Hace unas semanas, y tras años lidiando con unos problemas físicos que le afectaban tanto a su audición como a su sistema digestivo, Paola dio el paso definitivo.

La ex de José María Almoguera decidió ponerse en manos de los médicos y se sometió a una compleja cirugía de casi siete horas para reconstruir gran parte de su rostro. Una intervención que fue extremadamente delicada debido a la gran cantidad de terminaciones nerviosas en la zona.

Ahora, prácticamente recuperada, Paola Olmedo se ha convertido en la protagonista principal de la última publicación de la revista Lecturas. A través de una exclusiva, la exnuera de Carmen Borrego ha roto su silencio para hablar sin tapujos sobre la decisión que ha cambiado por completo su vida.

Además de enseñar el impactante resultado de su última cirugía, la ex de José María Almoguera ha desvelado cuáles fueron las primeras impresiones de su círculo más cercano. “Mi madre no me reconoció”, ha revelado en la portada. Una reacción muy similar a la que tuvieron sus hijos y su actual pareja.

Por otro lado, Paola Olmedo no ha tenido ningún problema en compartir con dicha cabecera cómo fue la intervención a la que se sometió hace mes y medio. Momento en el que ha dejado al descubierto los “problemas” que padecía antes de tomar esta importante decisión.

Paola Olmedo, ex de José María Almoguera, hace una inesperada confesión personal

Durante su entrevista, Paola Olmedo ha desvelado todos los detalles de la importante operación estética a la que se sometió hace unas seis semanas. Un procedimiento que, sin duda, le ha cambiado la vida:

“Me operaron tres cirujanos hace un mes y una semana durante seis horas y media. Mucho antes de los problemas digestivos, tenía problemas de audición, me afectaba a la garganta y al oído. Según pasan los años, empeora y dejas de oír… O te operas o te quedas sorda”.

Por otro lado, la ex de José María Almoguera ha señalado que, finalmente, los médicos también tuvieron que operarle la nariz, una intervención que no entraba dentro de sus planes.

“Han tenido que retocarme todo. El cirujano me comentó que la nariz quedaba rara y me la han tenido que tocar también. Lo de la nariz no me lo esperaba”, ha añadido Paola Olmedo.

Sin embargo, todo apunta a que Paola no puede estar más contenta con los resultados. Y es que, a pesar de que no se “esperaba tanto cambio”, no hay ninguna duda de que esta operación ha mejorado con creces su estado de salud.