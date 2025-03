Nadie esperaba el comentario de Paola Olmedo sobre el aspecto físico de Carmen Borrego

Paola Olmedo está viviendo un momento muy especial en su vida debido a que ha pasado por el quirófano y su transformación ha sido sorprendente. Su nueva imagen ha acaparado todas las miradas. La cirugía estética a la que se ha sometido le ha cambiado por completo el rostro.

El pasado miércoles fue la protagonista de la revista Lecturas. En la publicación, mostró en exclusiva su renovada apariencia. Además, no dudó en hablar con los medios de comunicación sobre este proceso.

Con una gran sonrisa, Paola Olmedo confesó que se encuentra “muy bien”. Está feliz con los resultados y con la decisión que tomó.

Paola Olmedo es comparada con Carmen Borrego tras su intervención

La intervención no solo fue por estética y la joven dejó claro que había una razón médica detrás: “Sí, bastante. Entonces yo creo que la mejor persona para explicarles sobre eso es el doctor Zara, o sea, no os va a dejar con ninguna duda”, explicó Paola Olmedo. Con estas palabras, dejó en evidencia que su operación no solo tenía un propósito estético, sino también de salud.

Uno de los temas más comentados ha sido su parecido con Carmen Borrego. Muchos han notado similitudes entre ambas y no han dudado en mencionarlo.

La relación entre Paola y la familia Campos siempre ha sido un foco de interés mediático. Especialmente después de su separación de José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego.

Paola Olmedo se sincera sobre su parecido físico con Carmen Borrego

Para sorpresa de muchos, Paola se ha tomado estas comparaciones con mucha tranquilidad: “No me importa, no me ofende ni mucho menos, no me enfadan esas cosas, no me molesta”. Su reacción ha sorprendido, ya que en el pasado su relación con Carmen no fue precisamente la mejor debido a que hubo momentos de tensión y muchos desencuentros. Sin embargo, todo indica que la situación ha cambiado, ahora parece que su relación es más cordial.

La cirugía ha sido un procedimiento complejo y ha requerido la intervención de tres cirujanos y una operación de casi siete horas. Se ha reposicionado tanto el maxilar superior como el inferior. Además, se han realizado retoques en otras partes de su rostro, como la nariz.

Paola Olmedo ha afrontado este proceso con valentía debido a que su actitud ha sido positiva y ha demostrado que está segura de su decisión. Ahora, disfruta de esta nueva etapa con optimismo. Su evolución seguirá siendo tema de conversación y, por supuesto, su parecido con Carmen Borrego seguirá dando que hablar.