Todos alucinan con la noticia que Paola Olmedo ha dado sobre José María Almoguera

Paola Olmedo ha dejado a más de uno sin palabras con la inesperada noticia que ha desvelado sobre su exmarido, José María Almoguera. Unas reveladoras declaraciones que ha dejado al descubierto a través de su última entrevista.

Aunque siempre ha asegurado que no se siente cómoda hablando ante las cámaras de los medios de comunicación, este lunes 31 de marzo, ha dado un importante paso al frente.

Tras su intervención en TardeAR, Paola Olmedo se ha convertido en la última invitada del pódcast, Cuenta y exagera. Durante su visita, la ex de José María Almoguera se ha pronunciado sobre varios temas relacionados tanto con su situación actual como con la familia Campos.

Entre otras cosas, la joven ha hablado sobre María Teresa Campos, María ‘La Jerezana’, su operación y los haters. No obstante, además de abordar estos asuntos, también se ha atrevido a opinar sobre la actual vida de su exmarido.

Al igual que ella, José María Almoguera siempre ha sido una persona prácticamente desconocida para la prensa. Y es que, a pesar de que su nombre y rostro eran conocidos por ser hijo de Carmen Borrego, siempre se había mantenido en un discreto segundo plano.

Sin embargo, ahora el sobrino de Terelu ha decidido dar el salto a la fama. Tanto es así que, en estos últimos meses, ha protagonizado portadas de revistas, ha participado en realities como GH Dúo y se ha convertido en colaborador de televisión.

Un giro de 180º que, como era de esperar, ha llamado poderosamente la atención de Paola Olmedo. Tanto es así que no ha dudado en compartir con los oyentes del mencionado pódcast qué piensa al respecto.

Paola Olmedo sorprende con las palabras que le ha dedicado a José María Almoguera

Durante su intervención en este espacio, Paola Olmedo ha asegurado que la nueva actitud de José María Almoguera con la prensa ha llegado a sorprenderla:

“José María estaba muy en contra de ir a la televisión y se enfadaba cuando le bromeaba para que fuera. Míralo ahora. El José María de ahora no tiene nada que ver con el que estaba conmigo”.

Por otro lado, y aunque hasta ahora se había ceñido a hablar únicamente de su exsuegra, en esta ocasión Paola Olmedo no ha tenido ningún problema en pronunciarse sobre Alejandra Rubio.

“Empatizo con Alejandra Rubio porque se inventan demasiadas cosas sobre ella. Sé lo que se siente y no mola”, ha asegurado la exmujer de José María Almoguera. De esta forma, la invitada ha dejado muy claro que no tiene ningún problema con la prima de su ex.

Sea como sea, Paola tiene muy claro que, pese a todo, no desea hacer daño a ninguno de los integrantes de este mediático clan. De hecho, Carmen Borrego ha sido una de las personas que más la ha apoyado con su hijo durante la intervención quirúrgica.