Descobreixen qui és el nuvi de Paola Olmedo, ex de José María Almoguera: 'És un…'

Queda al descobert la identitat del nou xicot de Paola Olmedo, persona amb la qual ha refet la seva vida després de divorciar-se de José María Almoguera. "És un home alfa", va assegurar ella mateixa durant la seva última exclusiva.

El 14 de maig de 2022, el fill de Carmen Borrego i Paola es van donar el 'sí, vull' en un casament íntim celebrat al municipi madrileny de Torrejón de Velasco. Encara que això sí, va ser documentat en exclusiva per la revista Lecturas.

Tanmateix, el març de 2024, només nou mesos després del naixement del seu primer fill, José María Almoguera i Paola Olmedo van anunciar la fi del seu matrimoni. Des de llavors, tots dos han aconseguit refer les seves vides per separat.

Tant és així que el col·laborador de televisió va trobar l'amor dins de la casa de GH Dúo al costat de la seva companya, María 'La Jerezana'. Mentrestant, la seva exdona va tornar a enamorar-se el passat mes de gener.

Tanmateix, no ha estat fins tres mesos després quan Paola Olmedo ha fet un pas més en la seva nova relació. De fet, l'exnora de Carmen Borrego ja comparteix el seu dia a dia amb el seu xicot, qui passa cada vegada més temps a casa seva.

Aquest dimecres, 2 d'abril, Lecturas ha revelat tot el que l'ex de José María Almoguera va compartir amb ells sobre la seva actual parella durant l'última exclusiva que els va concedir.

Paola Olmedo, exdona de José María Almoguera, parla sense embuts del seu nou xicot

Tot apunta que Paola Olmedo ha trobat en la seva nova parella el company perfecte. I prova d'això són les declaracions que va fer el passat dimecres, 19 de març, a la citada revista.

Aquell dia, l'ex de José María Almoguera va trencar el seu silenci per explicar tots els detalls sobre el seu últim pas pel quiròfan. Moment que va aprofitar per parlar com mai sobre la seva actual parella sentimental.

Tal com va assegurar Paola Olmedo, ell ha estat un pilar fonamental durant tot el procés de la seva impressionant transformació. Tant és així que, fins i tot, la va acompanyar a l'hospital mentre se sotmetia a una delicada cirurgia per corregir els seus seriosos problemes maxil·lofacials.

A més, segons va revelar l'exdona de José María Almoguera en la seva entrevista, també va ser el primer que va veure els resultats de la seva operació després de gairebé set hores al quiròfan:

"Va ser el primer que em va veure. Em va abraçar, em va començar a fer un munt de petons, em deia: «Estàs guapíssima». Jo no m'havia vist encara. S'ha comportat increïble en tot el procés… No esperava tant d'ell, m'he sentit molt estimada".

D'altra banda, Paola Olmedo no va tenir cap problema a assegurar que és l'home que sempre havia desitjat, una cosa que mai va aconseguir trobar en el seu ex, José María Almoguera.

"Necessitava tenir una relació amb un home bastant madur. Ell ja sap què és portar una casa, uns fills, ha passat el mateix procés que jo. Aquesta persona alfa no l'he tingut a la meva vida… José és molt bo, molt bon noi", va afegir a continuació.